¾¾»³Àé½Õ¤¬ËÜ²»ÅÇÏª¡¢27Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°Æ³Æþ¤ÎDHÀ©¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¡¢·ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬24Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¡¢·ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿Ìîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¹â¹»Ìîµå¡¢¥×¥íÌîµå¤Ï¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£