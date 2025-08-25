上司が「退職金は分割で受け取る」と話していました。私は「一括」で受け取る予定だったのですが、「分割」のほうがメリットは多いのでしょうか？

退職金の受け取り方は「一括」と「分割」のどちらがよい？

退職金を受け取る方法は主に「一括（一時金）」と「分割（年金形式）」の2パターンがあります。一括で受け取る場合、まとまった資金を早い段階で手にできるため、住宅ローンの返済など大きな支出に活用しやすいでしょう。

一方、分割の場合は定期的な収入源となり、老後の資金管理がしやすいというメリットがあります。最近は「部分一括＋分割年金」といった併用パターンも一般的です。

退職金の受け取り方は、勤務先によって選択肢が異なるため、まずは自分の会社でどの方法が選べるか確認することが大切です。



一括受け取り・分割受け取りの税金と手取りの違い

退職金の受け取り方によって、「課税方法」や「控除額」が大きく異なります。

退職金を一括で受け取ると、税目は「退職所得」です。国税庁の「退職金を受け取ったとき（退職所得）」によると、勤続年数20年以下なら「40万円×勤続年数」、20年以上なら「800万円＋70万円×（勤続年数－20年）」の退職所得控除が設定されています。控除額内なら税金がかからず、控除額を超えた部分は半分が課税対象です。

「年金（分割）」で受け取ると、「公的年金等に係る雑所得」として総合課税に入ります。公的年金等控除を差し引いたうえで他の所得と合算されるため、人によっては税率が上がる場合があります。

また、退職一時金は「所得」とみなされないため社会保険料がかかりません。一方、分割は雑所得扱いになるため、他の年金や収入と合算して社会保険料の計算対象になります。受け取る年や年齢によっても税負担が変動しますので、注意しましょう。



老後資金管理や生活設計への影響も知っておこう

老後資金を運用するうえで、一括受け取りは「まとまったお金が手に入る」メリットとは裏腹に、使いすぎてしまうリスクがあります。そのため、計画的な資金管理ができる方には向いていますが、不安な場合は分割や併用を選ぶのが安心でしょう。一方の分割受取は毎月・毎年安定した収入を得られるので、生活費や予備費の管理がしやすくなります。

また、分割の場合は将来のインフレや年金制度変更などにも柔軟に対応しやすい一方、「税負担が一括より増える場合がある」ことも覚えておきましょう。退職金の運用方法は、自分の生活設計や家族の状況に合わせて選ぶことが大切です。



分割のほうがメリットは多いといえますが、人によって最適な方法は異なる

退職金を分割で受け取る場合は、安定した収入や資金管理のしやすさ、使いすぎ防止といったメリットが多いとされています。一方、税制面の優遇は一括受け取りが有利なこともあります。

ただし、自分にとって最適な方法は、資金管理の得意不得意やご家族の状況、将来の計画によって変わります。会社制度を確認し、受取額や税負担を試算したうえで、納得できる選択をするとよいでしょう。



出典

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー