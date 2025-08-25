『買ってきます！』ダイソーの【神キーホルダー】に親が殺到、小学生の持ち物問題はこれで解決【ママリ】

ダイソーにあった！小学生に持たせたい便利キーホルダーに3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはわみ🐰100均とお得と。(@cicochami)さんが投稿したある写真。皆さんは100均は好きですか？特に買う予定がないのに、お店の中を歩いているだけで楽しくなりますよね。「これは便利！」というものを発見すると、テンションが上がる人もいるのではないでしょうか。今回は、そんなあると便利なアイテムを紹介します。どうぞごらんください。

これは急ぎ？？👀

ついにダイソーから出た‼️

忘れ物チェッカーのキーホルダータイプがあったよーーー！？！？



小学生さんなら自分の持ち物チェックに。出かける前の火の元、電気確認やお薬管理にも🥹



シールタイプだから下地にマステをオーバーめに貼っておくと貼り直しが楽だよ👍

なんと、キーホルダータイプの忘れ物チェッカーがあるそうです！これはなかなか便利ですよね。わが子に、出発前に確認する習慣づけができれば、忘れ物や鍵のかけ忘れの防止になります。簡単なToDoリストにもなりますね。老若男女問わずさまざまな使い方ができそうです。



この投稿に「これで忘れ物が減ったらいいな！」「買ってきます！」などのリプライが寄せられました。うっかり見逃してしまいがちな100均の便利アイテムの情報は、とてもありがたいですね。

夕食時、娘が言いづらそうに聞いたことに9万いいね

ご紹介するのはちぎりパン🥖と4歳娘(@chigripanna)さんが投稿したあるエピソードです。子どもの好き嫌いに手を焼いている方はいませんか？親がさまざまな工夫をする中で、本人がいつの間にか苦手を克服していたらうれしいですね。



投稿者・ちぎりパン🥖と4歳娘さんは、ミートボールが苦手だった娘の変化に、うれしさを感じたようです。

今日夕飯のおかずに大人用にミートボールを20個ほど作った。娘はミートボール好まないから別の料理を用意してあったんだけど、珍しく「ひとつ食べてみたい」と言うのであげたら気に入ったみたいで、少し言いづらそうに「ママとパパはあとなんこずつ食べるのかな…？娘ちゃんもう少し食べてもいい？」

と言うので「食べたいだけ食べていいんだよ。ママもパパも他に沢山おかずあるから、沢山食べな～」と伝えると、しばらく考えたあと「じゃあ…全部食べるね…？ありがとう🥺」と言ってて可愛かった😂

そんなにミートボール気に入ってくれたのね～。結局4個で満腹になったみたいだけど可愛かったな🥹

「もう少し食べてもいい？」という遠慮がちな言い方がかわいらしいですね。大人用、子ども用に献立が分かれているのをちゃんと把握しつつ、自分が食べたい気持ちもきちんと言えてすばらしいですね。



この投稿に「尊重されて育った子」「愛情あふれるご家族」などのリプライが寄せられました。この日から、ミートボールは大好物になったのではないでしょうか。「食べたいだけ食べていいんだよ」という言葉から親としてのうれしさがひしひしと感じられる、すてきな投稿でした。

1歳児のかんしゃく「きー！」やめさせたかった母、代案を伝え続けた結果に6万いいね

ご紹介するのはえみ🍒1y11m☺︎🎀(@emiiii0320)さんが投稿したあるエピソードです。きゃー！という、赤ちゃんの興奮した歓声を聞いたことはありますか？元気な証拠でいいのですが、耳に響いたり、周りの人の目を気にしてしまったりして、できれば控え目に…と思うときがあるかもしれません。



投稿者のえみ🍒1y11m☺︎🎀さん。わが子が高音の歓声を発するようになり、困っていたと言いますが…？

最近きー！！って高音で叫ぶことが増えて困ってたんだけど、その度に「きー！」じゃなくて「にゃん」だよーって伝えてたら、テンション上がると「にゃん🤍にゃん🤍」って言う可愛い生き物が爆誕した🤦助かる

感情の高ぶりをコントロールするのは難しいですが、言い方を変えることなら、可能かもしれません。



この投稿に「余裕のある育児！」「真似っこします！」などのリプライが寄せられました。せっかく喜びや感動を伝えてくれたのに、イライラしたり耳を塞ぎたくなったりするのは、なんだか切ないですよね。育児がもっと楽しくなるヒントが詰まった投稿でした。

