『サボリーノ』からオールインワン美容液シャンプー2タイプ登場、美容液感覚の濃密泡がツヤ髪へと導く
BCLカンパニーが展開する『サボリーノ』から、髪の毛の悩みに合わせて選べる2タイプのオールインワン美容液シャンプーがBCL公式オンラインショップや楽天内の公式ショップ、一部企業で先行販売されている。9月16日からは全国の一部ドラッグストア・バラエティショップでも展開される。
【写真】風呂キャンセルしても罪悪感ゼロに？ シャンプー補助アイテムおすすめ10選
本商品の最大の特長は、「まるで美容液で洗うかのような」とろりと濃密な泡立ち。もっちりとした泡が髪と頭皮をやさしく包み込み、洗いながらうるおいをキープする。アミノ酸系洗浄成分が採用されており、頭皮の乾燥を防ぎつつ、健やかな髪へと導く。さらに、ヒアルロン酸ヴェール処方により、髪と頭皮を乾燥から守り、ダメージケアカプセル（※1）が髪の内部に働きかけて傷んだ部分を補修。髪表面を均一にするコート成分配合（※2）で、指通りの良さや速乾性も叶える。
ラインアップは、髪のダメージやうねり、クセが気になる人向けの「CS」と、ハリやコシの出にくい髪に悩む人向けの「K」の2種類。「CS」には、分子量の異なる2種のコラーゲン（※3）と低分子のシルク（※4）が配合されており、ダメージ毛の補修と髪表面をなめらかに保ちツヤ髪に仕上げる。香りは、みずみずしさと華やかさを感じさせるつやめきシトラス。一方の「K」は、分子量の違う2種のケラチン（※5）とヘマチン（※6）を含み、髪の内外からハリと強度をサポート。“きらめきフローラル”の香りが軽やかに広がる。
『サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS/K 390ｍL』（各2640円／税込）に合わせて、香りや使用感を手軽に試せる10ｍL×2のトライアルサイズ（各198円・税込）も同時発売される。
（※1）ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（補修）
（※2） PPG-3カプリリルエーテル、ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（保湿）
（※3）ココイル加水分解コラーゲンK（保湿）
（※4）（加水分解シルク/PGプロピルメチルシランジオール） クロスポリマー（保湿）
（※5）加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）
（※6）ヘマチン（保湿）
【写真】風呂キャンセルしても罪悪感ゼロに？ シャンプー補助アイテムおすすめ10選
本商品の最大の特長は、「まるで美容液で洗うかのような」とろりと濃密な泡立ち。もっちりとした泡が髪と頭皮をやさしく包み込み、洗いながらうるおいをキープする。アミノ酸系洗浄成分が採用されており、頭皮の乾燥を防ぎつつ、健やかな髪へと導く。さらに、ヒアルロン酸ヴェール処方により、髪と頭皮を乾燥から守り、ダメージケアカプセル（※1）が髪の内部に働きかけて傷んだ部分を補修。髪表面を均一にするコート成分配合（※2）で、指通りの良さや速乾性も叶える。
『サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS/K 390ｍL』（各2640円／税込）に合わせて、香りや使用感を手軽に試せる10ｍL×2のトライアルサイズ（各198円・税込）も同時発売される。
（※1）ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（補修）
（※2） PPG-3カプリリルエーテル、ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（保湿）
（※3）ココイル加水分解コラーゲンK（保湿）
（※4）（加水分解シルク/PGプロピルメチルシランジオール） クロスポリマー（保湿）
（※5）加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）
（※6）ヘマチン（保湿）