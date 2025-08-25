ジョイマン、ファン0人じゃなかった 宮崎あおいがブレイク直後から変わらぬ愛語る 好きなネタは「しゃもじ、2文字」
俳優の宮崎あおい（崎＝たつさき）、お笑いコンビ・ジョイマン（高木晋哉、池谷和志）が25日、都内で行われたマクドナルド『2025年 月見ファミリー発表イベント』に参加した。
【写真】かわいい！美味しそうにシェイクを飲む宮崎あおい
宮崎はイエローのトップスに、ほっそりウエストの装いで登場。「月見なので黄色いお衣装と、あとお耳がちょっとお月様みたいな」と衣装のポイントを語った。そんな宮崎が大好きというジョイマンが登場。「月見〜、月見〜、宮崎さんをチラ見」とネタを披露し、宮崎は大興奮だった。ジョイマンの2人は宮崎が自身のファンという話を聞いていたそうで「ずっと支えになってました。サイン会0人事件の時も、営業のお客さん0人の時も、ラジオの公開生放送でお客さん0人の時も、それを支えになんとかできたっていう感じ」と感謝。食レポでも笑いを取るなどジョイマンらしさたっぷりのイベントで宮崎は「やっぱりジョイマンさん」と絶賛し、2人は「今日辞めてもいい」と感激していた。
イベント終了後、宮崎は「楽しい。お2人がお話して、それを見れるだけで最高です。自分が何のネタが好きだったかも裏で話をさせていただけたりとかもしたので。ニヤケが止まらないです」と笑顔。好きになったきっかけは「（ブレイクした）最初のころから、ずっと変わらずに好き」と力説し、好きなネタは「しゃもじ、2文字」だそう。“ファン0人”とイジられることも多いだけに、高木は「そんな人いないですよ」と笑う。池谷は「（オファーが来ても）なんだかんだでなくなるんだろうと思っていた。いろいろな力が動いて。本当にお会いできてびっくりした」としみじみ。裏で宮崎が高木の動きをまねしていたことを明かし、池谷は「そんなノリの人はいなかった。びっくりと、こんなステキな女性がいるんだと思いました。これからもジョイガールとして、よろしくお願いします」と伝えていた。
マクドナルドは、秋の風物詩となっている定番の「月見バーガー」「チーズ月見」、朝マックの限定の「月見マフィン」に加えて、今年の新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」、初登場となる夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」の新商品5種を含む全8商品を、“月見ファミリー”として9月3日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売することを発表した。
月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージして、1991年に誕生した「月見バーガー」は、毎年秋に期間限定で提供している、国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを組み合わせた人気商品。今年は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化した。
また、9月2日から放映する新テレビCMでは、7年ぶりに楽曲を一新し、エレファントカシマシの名曲「今宵の月のように」を宮本浩次のセルフカバーで、新たにレコーディング。宮崎あおいと柳楽優弥が、仕事や子育てで毎日を忙しく過ごす中で、月見ファミリーの商品からエールを受け取って“心が上を向く”ストーリーに、「今宵の月のように」が寄り添う内容となっている。
