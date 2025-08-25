ÅìµþÅÔ¿´¤Ï8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡¡Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊ®¤½Ð¤¹´À¡Ä¡Ö¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¡×
´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°10»þ¡¢ÅìµþÀõÁð¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´À¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë35.3¡î¤ò´ÑÂ¬¡£º£Ç¯¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷¤ËÍè¤¿¿Æ»Ò
¡Ö½ë¡Á¤¤¡×
¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤ËÍÏ¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤½ë¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢²¿ÅÙ¤âT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¤Ç36¡î¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç35.7¡î¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢°ñ¾ë¤Î1ÅÔ3¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
