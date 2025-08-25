Snow Man、『SUMMER SONIC BANGKOK』参戦 タイ後も交えたステージに涙するファンも
9人組グループ・Snow Manが、現地時間23日にタイ・バンコクで開催された『SUMMER SONIC BANGKOK』1日目に登場した。23、24日の2日間、バンコク郊外のインパクト・ムアントーンターニー・チャレンジャーホール1〜3にて、合計2万7000人を動員した。
【ライブ写真】圧巻の演出！和傘を使ったステージを披露するSnow Man
今年2回目の開催となるサマーソニック・バンコク。会場となったIMPACT CHALLENGER HALLの外壁には巨大なLEDビジョンが輝く。開場前から人々が押し寄せ、ホール周辺にはすでに祝祭の空気が漂うなか、1日目の午後7時40分定刻、Snow Manがステージに現れると会場の空気が一変した。
完璧に揃ったダンスと力強い歌声とステージングに凝縮され、観客を圧倒。タイ語も巧みに織り交ぜながら、初めて海外の大型フェスに挑むその姿は、彼らの一挙手一投足に熱狂が重なり、涙を流すファンの姿も多く見られた。Snow Manにとっても、この瞬間は“世界のフェスに降臨”を意味する歴史的な一歩だった。
