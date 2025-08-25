Ãæ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¡¢·î¥¢¥Ý¥íËßÃÏ¤Î·ÁÀ®Ç¯Âå¤òÆÃÄê¡¡ÕÃÕ®6¹æ»îÎÁ¤«¤é
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡¢·îÃµººµ¡¡ÖÕÃÕ®6¹æ¡×¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿·îÌÌ»îÎÁ¤ò¹âÀºÅÙÇ¯ÂåÂ¬Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·î¤Î¥¢¥Ý¥íËßÃÏ¤Î·ÁÀ®»þ´ü¤ò½é¤á¤ÆÌó41²¯6ÀéËüÇ¯Á°¤ÈÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï·î¤ÇÂçÎÌ¤Î¾®Å·ÂÎ¤Î¾×ÆÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¸å´ü½ÅÇú·â´ü¡×¤Î»þ´ü¤ò²òÌÀ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡±¡»Î¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¡Ë¤ÇÃæ¹ñ²Ê³Ø±¡¹½£ÃÏµå²½³Ø¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¤Î½ùµÁ¹ä¡Ê¤¸¤ç¡¦¤®¤´¤¦¡Ë»á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ãæ»³Âç³Ø¤ä¹á¹ÁÂç³Ø¡¢³¤³°¤Î¸¦µæ¶¨ÎÏ¼Ô¤È¶¦Æ±¤Ç´°À®¤µ¤»¡¢À®²Ì¤ò20Æü¡¢²Ê³Ø»ï¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼ÅÅ»ÒÈÇ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3.5¥°¥é¥à¤Î·î¤ÎÅÚ¾í¤«¤é150¡Á350¥ß¥¯¥í¥ó¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´äÊÒ¤ò3Î³È¯¸«¡£´äÊÒ¤Ï¥¢¥Ý¥íËßÃÏ¤Î·ÁÀ®»þ¤ËÀ¸¤¸¤¿¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÏ¤±¤¿´äÀÐ¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤òµÏ¿¤¹¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¡Ö´äÀÐ¤Î»þ·×¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï´äÊÒ¤ÎÇ¯Âå¤òÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°²èÁü¤äÃÏµå²½³Ø¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¡£41²¯6ÀéËüÇ¯Á°¤¬¥¢¥Ý¥íËßÃÏ¤Î·ÁÀ®Ç¯Âå¤À¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡·î¤Ï·ÁÀ®½é´ü¤Ë·ã¤·¤¤¾®Å·ÂÎ¤Î¾×ÆÍ¤¬¤¢¤ê¡¢·î¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤¹¤ëÄ¾·Â300¥¥í°Ê¾å¤ÎµðÂç¤Ê¾×ÆÍËßÃÏ¤¬ºÇ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÏ¼ÁµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾×ÆÍËßÃÏ¤¬½¸ÃæÅª¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ï¡¢³Ø½Ñ³¦¤Ç·î¤Î¸å´ü½ÅÇú·â´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÕÃÕ®6¹æ¡×¤Î»îÎÁºÎ¼èÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ë¥¢¥Ý¥íËßÃÏ¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌó540¥¥í¤Ç¡¢·î¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÆî¶Ë¥¨¥¤¥È¥±¥óËßÃÏÆâ¤ÇºÇÂç¤Î2¼¡Åª¾×ÆÍ¹½Â¤¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î·ÁÀ®Ç¯Âå¤Ï¸å´ü½ÅÇú·â´ü¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£