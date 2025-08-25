¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡¾®¤µ¤ÊËå¡ÖÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÊú¤Ã¤³¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥ï¥¤¥¤Ž¶ŽÜŽ²Ž²¡×¡¡
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢º£·î8Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ëå¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡¾®¤µ¤ÊËå¡ÖÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÊú¤Ã¤³¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥ï¥¤¥¤Ž¶ŽÜŽ²Ž²¡×¡¡
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éËå¤ÎÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´õ¶õ¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤Î¸ª¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÈ±¤Ç¡¢Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï´õ¶õ¤µ¤ó¤Î¶»¸µ¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÐËå¤Î²¹¤«¤¯²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥ï¥¤¥¤Ž¶ŽÜŽ²Ž²¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤È¡¢»Ð¤È¤·¤ÆËå¤ò°¦¤ª¤·¤¯»×¤¦´õ¶õ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎWEB¾å¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢8·î25Æü¡¦11»þ50Ê¬¸½ºß¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬114.3Ëü¿Í¡£
YouTube¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬68.3Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£
Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2010Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤ËÂè4»Ò»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¡¢¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û