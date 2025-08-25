¡È²»¤Î¤Ê¤¤¡ÉÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°93ºÐ ¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë¸ì¤êÉô
¡ÖÀï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÃæ¤Ç¡¢¾Æ¤¤ÃÆ¤Ë¤è¤ë²Ð¤Î³¤¤ÎÃæ¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤¿93ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¾Ú¸À¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÙ»³Âç¶õ½±¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òº£¤â¼êÏÃ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¤Î¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÀî½¨É×¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³Âç¶õ½±¤òÂÎ¸³¤·¤¿ ÃÝÀî½¨É×¤µ¤ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë»æÈô¹Ôµ¡¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÃÝÀî¤µ¤ó¤ÏÉÙ»³Âç¶õ½±¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Éã¤Ï½ÐÀ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤È»Ð¡¢Äï¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£ÃÝÀî¤µ¤ó¤È»Ð¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÙ»³Âç¶õ½±¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1945Ç¯8·î2ÆüÌ¤ÌÀ¡£174µ¡¤ÎÊÆ·³Çú·âµ¡¡¦B29¤¬ÉÙ»³»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë50ËüÈ¯°Ê¾å¤Î¾Æ¤¤ÃÆ¤òÅê²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Êì¡¦¥Á¥è¤µ¤ó¤Ï¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÃÝÀî¤µ¤ó¤Î¸ª¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æµ¯¤³¤·¡¢ÂÓ¤Ç¼«Ê¬¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÇû¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÓ¤ò¼è¤Ã¤¿¡×
²ÈÂ²¤ÏËÉ¶õ¹è¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â²Ð¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÎ¶¤Î¤è¤¦¤Ë²Ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£²»¤¬Á´Á³Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÉ¶õÆ¬¶Ò¤¬¤º¤ì¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æ¬¶Ò¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊü¤êÅê¤²¤¿¡£¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢´í¤Ê¤¤¡×
°ìÌë¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤Ï¾Æ¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½11Ëü¿Í¡¢¿äÄê3000¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤ÎÊë¤é¤·¤ä¶õ½±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤Æ»ñÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÀî¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¼êÏÃÄÌÌõ»Î¤Î¿Ë»³ÏÂÍº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¾Ú¸À¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÏÃÄÌÌõ»Î¡¡¿Ë»³ÏÂÍº¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾Ú¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×
Å´¤Î²ô¤¬±«¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¶õ½±¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃÝÀî¤µ¤ó¤Ï¾Æ¤±À×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¾Æ¤¤ÃÆ¤Î¤«¤±¤é¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×