◇MLB ドジャース 8-2 パドレス(日本時間25日、ペトコ・パーク)

山本由伸投手が首位攻防戦であるパドレス戦に勝利し11勝目を手にしました。

ドジャースは敵地サンディエゴでパドレスに8-2で勝利し、地区首位タイに再浮上。この試合で先発した山本投手は、6回を4安打、6奪三振、2失点に抑えて今季11勝目を挙げました。

「今日はどうしても落とせない試合だったので、いつも以上に集中して試合に入れた」と山本投手。3回にエリアス・ディアス 選手に2ランを浴びて逆転を許したことには「悔しいポイントではありましたけど、そのあと、同点になってからしっかりいいピッチングができたので、全体的にはすごくいい仕事だったかなと思います」と冷静に振り返りました。

直球の感触については「すごく感触良かったですし、感覚以上にスピードが出ていた。調子がいい1つの証拠といいますか、いいときに出る感覚でした」と自信をのぞかせました。さらに今季ここまで安定してローテーションを守れている要因については「私生活も野球も落ち着いて過ごせていますし、1日1日をしっかり過ごせていますので、あっというまに8月の後半になりましたけど、ここからさらに気を引き締めて、ここからさらに大事なところに入っていくので、ますます頑張れたらなと思います。」と語りました。

日米の違いについても触れ、「日本では120球を超えることもありましたが、こちらは平均で球数が少ない。中5日で回るが、“1週間に1回投げる”ローテーションを守るという、基本的なところは同じかなと思いますし、体調よくいけているので、このまま頑張りたいと思います」とコメント。長いメジャーシーズンでも“いつもどおり”を貫く姿勢で、精神面と適応力の高さを示す内容で、チームの快勝を支えました。