卵そぼろは、鶏そぼろと並ぶそぼろ丼の定番。家庭でもよく作られるメニューですが、「毎回パサパサになっちゃう」「なんだかベチャッと仕上がった」という経験がある方も多いのでは？シンプルな材料と手順で作れる卵そぼろにも、ふんわり仕上げるためのいくつかのポイントがあります。

卵液を均一に混ぜるのがふわふわ食感の秘訣

卵そぼろ作りの第一歩は、卵液をしっかりと混ぜること。白身と黄身をムラなく混ぜることで、加熱時に均一に火が入りやすくなり、ふんわりとした食感につながります。さらに食感にこだわるなら、卵液を目の細かいざるやこし器で濾すのもおすすめ。これによってダマがなくなり、よりなめらかなそぼろになります。

調味料はあらかじめ卵液に加えておき、冷たいフライパンに流し入れましょう。卵液を入れる前から温めていると、火が入りすぎてパサついたり固まりがち。弱火からじっくり火を入れることが、ふわふわ仕上げへの近道です。

火にかけた卵液は、ここからが勝負どころ。家庭にある菜箸を4〜6本まとめて使い、先が広がるように持って絶えず混ぜ続けます。すると、卵が細かく均一に固まり、ふんわりとした口当たりに。普通の菜箸1本で混ぜるよりもダマができにくく、失敗もしにくいのが特徴です。



（イメージ写真：stock.adobe.com）

卵そぼろが固くならないコツ

重要なのが、仕上がりのタイミング。卵がぽろぽろのそぼろ状になったらすぐに火を止めてください。余熱で火が入り続けると、せっかくのふんわり感が失われてしまいます。

火を止めたら、すぐにフライパンからバットや皿に移し替えて粗熱を取るのがコツ。このひと手間で、水分が飛びすぎず、しっとり感を保ったまま冷ますことができます。

きれいに仕上がった卵そぼろは、鶏そぼろやほうれん草などと合わせて三色丼にするのがおすすめ。彩り豊かな見た目に加え、ふんわり食感が口の中に広がり、食卓を明るくしてくれます。

日常の料理だからこそ、小さな工夫が大きな違いに。ふわふわ卵そぼろをマスターして、いつもの食事をワンランクアップさせてみてはいかがでしょうか。