【お姉ちゃんの呪縛】娘婿の言葉がフラッシュバック「私はダメな親だった」＜第28話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第28話 実母の気持ち：全部、私の事情だった……
【編集部コメント】
実母さん……ようやく気がついてくれて良かったです。良かったですけど……時すでに遅し……ってやつでしょうか。子育ては……とくに第一子は親もはじめてのことばかりで、つい第一子に負担をかけてしまうことが多いかもしれません。けれどそこを責めているわけではないのです。親の事情を振りかざすなら、同じくらい子どもの気持ちにも寄り添って、互いに納得する点を模索するのが、親子のコミュニケーションなのではないでしょうか。親の事情を正義として振りかざし続けた結果が、キョウカさんの言葉だったのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
第28話 実母の気持ち：全部、私の事情だった……
【編集部コメント】
実母さん……ようやく気がついてくれて良かったです。良かったですけど……時すでに遅し……ってやつでしょうか。子育ては……とくに第一子は親もはじめてのことばかりで、つい第一子に負担をかけてしまうことが多いかもしれません。けれどそこを責めているわけではないのです。親の事情を振りかざすなら、同じくらい子どもの気持ちにも寄り添って、互いに納得する点を模索するのが、親子のコミュニケーションなのではないでしょうか。親の事情を正義として振りかざし続けた結果が、キョウカさんの言葉だったのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵