〈ちいさなてのひらでも しあわせはつかめるちいさなこころにも しあわせはあふれる〉

参考：『あんぱん』第107話、八木（妻夫木聡）が嵩（妻夫木聡）に詩集を出そうと声をかける

読み手を選ばない平易な言葉とみずみずしい感性。NHK連続テレビ小説『あんぱん』第106話では、嵩（北村匠海）が詩人としての才能を開花させた。

昭和39年（1964年）秋。アジアで初めてのオリンピックが東京で開催され、日本中が沸き立っていた。人種や国籍の別なくともに汗を流す人々を見て、「これが平和というもんやがね」としみじみ語るのぶ（今田美桜）。しかし、その平和は想像以上に脆く壊れやすい。「昨日まで普通やったのが、突然始まる……それが戦争やき」という蘭子（河合優実）は、戦後80年を迎えた今を生きる私たちの心に重くのしかかる。

エンタメを楽しめるのも平和あってこそ。1960年代の日本は空前の漫画ブームで、手塚治虫の『リボンの騎士』や藤子不二雄『オバケのQ太郎』など、かの有名なトキワ荘出身の漫画家たちが次々とヒットを飛ばしていた。日本で本格的なアニメーション制作がスタートしたのも、ちょうどこの頃である。

そんな中、嵩はのちに国民的アニメとなる『アンパンマン』の原型を生み出した。しかし、“ヤムおんちゃん”こと草吉（阿部サダヲ）をモデルにした、お腹を空かせた人たちにあんぱんを配って回るヒーローの物語は意外にも不評。出版社に売り込むも、全く相手にしてもらえなかった。健太郎（高橋文哉）が「よか人かもしれんけど、カッコ悪かよ」と言うように、アンパンマンというよりジャムおじさん寄りの主人公は当時の人々が思う“ヒーロー像”とはかけ離れていたのかもしれない。

でも、唯一のぶだけは嵩らしくて好きだと言ってくれた。「出版社が認めてくれなくても、嵩さんが描きたいと思うもんを描き続ければええがやない？ いつか日の目を見るかもしれんやんか」とのぶは嵩を励ます。もし誰も認められず、嵩が早々にボツと判断していたら、『アンパンマン』が世に出ることもなかったかもしれない。そう思うと、のぶ、もといやなせたかしの妻である小松暢の功績の大きさを改めて強く感じる。

嵩の中でも、そんなのぶに対する愛が日に日に膨れ上がっていくのだろう。のぶをはじめ、自分を支えてくれる人たちを思いながら、日々詩を書き留めていた嵩は『ぼくのまんが詩集』を自費出版。女性編集者との打ち合わせをメイコ（原菜乃華）に目撃され、浮気を疑われるハプニングもありながら、のぶの誕生日に無事にプレゼントすることができた。

嵩の詩集を手に取った八木（妻夫木聡）は「お前の詩は子どもでもバカでも分かる」「これは全ての人の心に響く叙情詩だ」と大絶賛。湯飲みや皿に嵩の詩と絵を入れて、自身の会社から売り出すことを決める。他の誰でもなくのぶに読んでほしくて描いた詩。しかし、「ほんのちいさなのぶへの贈り物は嵩の人生にとって大きなものとなっていくのです」という林田理沙アナウンサーのナレーションが物語るように、その一冊の詩集から嵩の人生はさらに大きく広がっていくことになるのだった。（文＝苫とり子）