福岡市東区の海の中道大橋で幼い3人のきょうだいが死亡した飲酒運転事故は25日で19年となった。記憶の風化が懸念される中、事故現場には花が手向けられ、3児を供養する寺では「飲酒運転ゼロ」を願う子どもたちの姿があった。

早朝から強い日差しが照りつける中、現場の橋の欄干には花が供えられていた。足を止め、手を合わせる人はほとんどいない。

午前6時半ごろ、高校1年の伊藤稜汰さん（16）、有馬輝海さん（16）、富田龍征さん（16）が現場近くを通りかかった。3人は事故については把握していたが、この日で19年になるとは知らなかったという。伊藤さんは「飲酒運転は犯罪で身勝手。このような事故が悲しい」。

3児を供養する地蔵がある福岡市東区馬出の妙徳寺には、午前10時に馬出保育所の園児22人が訪問。地蔵の前に献花をし、保育所の職員が手作りした飲酒運転撲滅を訴えるポスターも供えた。

住職から事故の話を聞いた6歳児は「お酒を飲んで運転しちゃ駄目だと思った。悲しい気持ちになった」と話した。

（泉岡さくら、小田瑞穂）

海の中道大橋3児死亡事故 2006年8月25日午後10時50分ごろ、福岡市東区の「海の中道大橋」で、市職員だった当時22歳の男が乗用車を飲酒運転し、大上かおりさんら一家5人が乗った車に追突した。大上さんの車は衝撃で海に転落し、長男紘彬（ひろあき）ちゃん（4）、次男倫彬（ともあき）ちゃん（3）、長女紗彬（さあや）ちゃん（1）が亡くなった。男は危険運転致死傷罪などで懲役20年を言い渡され、その後確定。事故をきっかけに飲酒運転の厳罰化が進んだ。