宇都宮まき、息子2人と“顔出し”ファン撮影の親子3ショット「子供単品の写真ばっかりやったから…」 夫はアキナ・山名文和
お笑いコンビ・アキナの山名文和（45）の妻で、吉本新喜劇の宇都宮まき（43）が23日、自身のインスタグラムを更新。息子2人との“顔出し”親子3ショットを披露した。
【写真】「上のお子さん、パパそっくり」息子2人と“顔出し”親子3ショットを披露した宇都宮まき
宇都宮は「大阪城夏祭り 2人の写真を必死で撮ってたら『山名家の日常いつも見てます！』って言って下さった女性が『3人で写真撮りましょか』って言って撮ってくれました 嬉しすぎる 子供単品の写真ばっかりやったから、一緒に映れて嬉しかった」とつづり、ミャクミャクの看板をバックに親子3人でポーズを取る写真を投稿。
「私も次から子供の写真必死に撮ってるママが居たら、この女性のように素敵なお声がけしようと誓ったそんな夏祭り2025」とコメントして締めくくった。
この投稿にファンからは「さいこーな写真」「まきちゃんとさくちゃんきっちゃんの楽しかった思い出の写真可愛いです」「めちゃくちゃ素敵なお話しでほっこりしました」「わかります 私も子どもの写真ばかり撮って自分はほとんど写ってません」「いつも山名家の日常見て癒されています 可愛いし、良い写真ですねー」「上のお子さん、パパそっくり」「わたしもなるべく声かけるようにします」などのコメントが寄せられている。
宇都宮と山名は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。22年4月には第1子長男、23年6月に第2子次男の誕生を報告していた。
