【8月25日〜8月31日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年8/25〜2025年8/31の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2025年8/25〜2025年8/31のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は人気運が高まるとき。人脈を作るにはよい時期なので、あなたのほうから積極的に声をかけると、同じような環境にいる友達ができることも。楽しい話をするだけではなく、お互いのグチを聞いて励まし合える人が現れるかもしれません。
今週は洋服やアクセサリーにお金を使い過ぎてしまいそうです。ファッションに気を使うことはとてもいいことですが、身の丈に合ったおしゃれをすることが大事でしょう。買い物をするときはそのことをよく考えて購入してください。自分の生活スタイルに当てはめて、着る機会が少ないと感じるものは、買わないようにしましょう。そのように意識するだけで、不要な買い物を避けることができるのです。上手におしゃれを楽しみましょう。
＜仕事運＞
仕事で有力者とつながれる可能性があります。今週は仕事のレベルを上げることよりも、人脈づくりに向いているときだと言えるでしょう。できるだけ食事会や会合には出かけて行くことが大事です。つねに名刺をたくさん持ち歩いておくことも重要でしょう。積極的に自分を売り込めば、憧れの仕事を手に入れることができる可能性もあります。特に仕事のときのファッションに気を使うことが、成功の鍵になるでしょう。
ラッキー食材▶しいたけ
■◆2025年8/25〜2025年8/31のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの家事に関する能力に磨きがかかる時期。面倒だと思っていた家事を楽しくこなす方法を見つけて、のめり込む可能性も。自分の世界に没頭し過ぎると家族から嫌がられてしまうので、程々にするように注意してください。
＜金運＞
すぐに利益にはつながらないのですが、お金に関する良い情報を入手できるときです。その情報を手に入れるためにも、つねに金銭感覚を磨いておくことが大事でしょう。自分の金銭感覚を見直し、どうやってお金を稼ぐのかしっかり考えてください。そうすれば自然にアンテナを張ることができ、有力な情報をキャッチできるようになるのです。何も努力せず「お金がほしい」と言っていても何も変わりません。まずは勉強してみましょう。
＜仕事運＞
今週はとても忙しくなりそうです。小さな仕事から大きな仕事までいろいろとこなさなければいけないでしょう。そしてそれをこなすだけの、能力が備わっているときなのです。ですからあなたは、頭をフル回転させて仕事に対処してください。そうするだけで、能力が引き出され、面白いように仕事が片付いていくでしょう。ただ、あまり欲を出してはいけません。自分のテリトリーをしっかり守り、そこで最高の仕事をすることを心掛けることが大事です。
ラッキー食材▶じゃがいも
■◆2025年8/25〜2025年8/31のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分を着飾りたい気持ちになりそう。時間ができたときは好きな服を着るなどして思い切りおしゃれをすると吉。家族から褒められたり、外出の時間が充実したものになる可能性が高いでしょう。気分転換をしてやる気も生まれます。
＜金運＞
大きな波が訪れそうです。今週はギャンブル運がありますから、何かをするときはお金を惜しまないほうがいいでしょう。賭け事なら大きく賭けたほうが儲けも大きいようですし、仕事への投資などもケチらないほうがいいでしょう。交際費もドーンと使ったほうが、良い人脈を作れそうです。何事にもケチケチしないことが大切です。大切な仲間に食事をごちそうする…そんな行動も、今週は金運アップにつながる行動だと言えるでしょう。
＜仕事運＞
自己アピールができるときですから、大きな仕事が回ってきそうです。そのチャンスを掴めば、今後の仕事人生にかなりのプラスとなるでしょう。責任感も強まっていますから、引き受けた仕事は完璧にこなせるのです。ただだからと言って偉そうな態度を取ってはいけません。今週は無意識のうちに偉そうに振る舞いやすくなります。だからこそ、あえて謙虚な態度を意識することが大事です。それによりグッと評価を高められるでしょう。
ラッキー食材▶さつま揚げ
■◆2025年8/25〜2025年8/31のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
この時期は無意識のうちに家事を上手に回せるでしょう。細かな気づかいができるので、ひとつひとつを丁寧にこなして家族から喜ばれるかもしれません。家族が疲れていたらお茶を出すなど、優しさを意識するとさらに運気がアップします。
＜金運＞
入ってくる予定のお金が入ってこない可能性が高そうです。ですから入金されていないお金を当てにして、買い物などをしないよう注意しましょう。今週はそれほど金運が良いとは言えないときですから、何が起きるかわかりません。できるだけ最悪の事態を想定しておくといいでしょう。そうすれば結果的に、余裕で過ごせるのです。イライラして買い物でストレス発散したり、ギャンブルで大損しないように気をつけましょう。
＜仕事運＞
思うように仕事がはかどらないと感じる一週間でしょう。その理由はあなた自身に集中力がなくなってしまうからのようです。こういうときは焦ってはいけません。いつもの仕事をちゃんとこなすことを一番大切に考え、丁寧に仕事をこなしてください。飛躍や活躍を意識すると、不安や焦りに気持ちが落ち着かなくなってしまうのです。焦る必要はありません。これまで築いてきた信頼と実績を守るように努めてください。
ラッキー食材▶なす
■◆2025年8/25〜2025年8/31のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの社交性が高まり、人気運に恵まれるとき。自然と人が集まってくるかもしれません。人脈が広がるために新しい友達ができる可能性も高く、これまで知らなかった簡単レシピや節約術などを教えてもらえるかもしれません。
＜金運＞
好きなことや趣味への投資はケチらないようにしてください。そうすれば金運アップにつながるようです。たとえば、お小遣いをもらえたり、臨時のバイトを頼まれたりするでしょう。逆に好きなことも趣味も控えていたら、そういったこともなくなります。今週は興味を引かれることに対して、積極的に行動することが大事です。交際費もケチらないほうがいいでしょう。人脈や情報と言ったお金以外に価値があるものを意識すると、自然に金運も高まりそうです。
＜仕事運＞
仕事での人脈を広げるチャンスがありそうです。今週は積極的に仕事関係の人と食事に行くといいでしょう。仕事以外の付き合いをすることで、あなたの仕事の幅が広がっていきそうです。他人との会話の中に仕事のヒントが隠れていることを忘れないようにしましょう。つねにアンテナを張っておくことで、チャンスが掴めるのです。ひらめいたら即行動できるときですから、フットワークの軽さを武器にするといいでしょう。
ラッキー食材▶おから
■◆2025年8/25〜2025年8/31のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあらゆる運勢に恵まれる時期。特に豊かさを求めることでよい結果が得られるでしょう。節約などを始めると想像以上の金額がたまって、豊かな生活への第一歩を踏み出せるかもしれません。家族にも喜んでもらえそうです。
＜金運＞
不安定な金運の一週間です。貯金への意識は高まるのですが、裏腹に臨時の出費が増えてしまうでしょう。ですから今週はあまり貯金に対して神経質にならず、出費を必要経費だととらえてください。不満や愚痴はさらに金運を下げてしまうので注意しましょう。あなた自身はかなりの節約上手になれそうです。贅沢とは無縁の一週間ですが、節約することで気持ちが安定するので問題ありません。知恵を絞って節約生活を楽しむと運気が高まるでしょう。
＜仕事運＞
相手が何を求めているのかが直感的にわかるようになります。そのため仕事相手が望む結果を出すことができ、評価がグッと上がるでしょう。今週はこれまでにやったことのないようなレベルの高い仕事でも、来た仕事は積極的に引き受けて問題なさそうです。仕事仲間と飲みに行ったり、食事に行く機会を持つようにすれば、仕事運がさらに高まるでしょう。仕事帰りに流行りのスポットに寄り道することも、仕事運を高めるのに一役買ってくれそうです。
ラッキー食材▶ウインナソーセージ
■◆2025年8/25〜2025年8/31のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週は欲しかった物を購入するのに最適の時期。値段が張る買い物をする場合は家族に相談の上で購入するとよい結果に。家族もあなたが買った物を褒めてくれますし、長く使えるようになるので、「よい買い物をした」と満足できそうです。
＜金運＞
無駄遣いをしないように注意することは大事ですが、ほしいものを我慢する必要はありません。むしろほしいものを買うことで金運が上がるでしょう。そういう意味ではケチケチしないほうがいいようです。臨時収入に恵まれることはありませんが、なぜかほしいものを買っているのに、お金に困ることはないでしょう。何かを諦めるときに、お金がないことを理由にしないようにしてください。
＜仕事運＞
職場の人たちから可愛がられ、願ってもいない仕事のチャンスが舞い込む可能性があります。今週はあなた自身も仕事に前向きになれるでしょう。自分だけでは乗り越えられないような難しい状況になっても、不思議と力になってくれる人が現れそうです。ですから新しいチャレンジをする場合も、心配することはありません。特にまだやったことのない仕事や、興味がある仕事をすると、ますます仕事運が高まるときです。積極的に取り組んでいきましょう。
ラッキー食材▶きゅうり
■◆2025年8/25〜2025年8/31のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はものごとが上手く回ります。あなたの能力が上がっているので、家事などについても複数のことを同時進行でこなせそう。やることが早く終わって、自由な時間が手に入るかも。そんなときは思い切り好きなように過ごすと吉。
＜金運＞
なかなか好調な金運です。今週はお金を遣うことがあっても、なぜかどこからか助けてもらえるような運気です。そのため、お金が足りなくて困るようなことにはなりません。「どうしよう」と思っていても、不思議と臨時収入があったり、お金がかからなかったりするのです。特に身内を大切にすると、お小遣いがもらえる可能性が高いようです。家族との関わりを大事にすると、金運アップ間違いなしでしょう。
＜仕事運＞
気分で仕事をして周囲からの評価が下がる可能性があります。今週のあなたは、仕事に対する集中力に欠けそうなので注意してください。予定を急に変更したり、考えを突然変えたりして周囲を困惑させてしまいそうです。自分の発言に責任を持ち、周りの迷惑を考えるようにしましょう。自分がどうしたいかではなく、周りがどう考えるのかを大事にするとうまくいくでしょう。仕事が終わったら寄り道せずにまっすぐ帰宅することで、仕事運が高まりそうです。
ラッキー食材▶あさり
■◆2025年8/25〜2025年8/31のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
この時期は家族との絆が深まる可能性が高いでしょう。贈り物にツキがあるので、家族にちょっとしたお土産を買って帰るのもよさそうです。喜んでもらえて、あなた自身も嬉しい気持ちになれます。お返しに欲しかった物がもらえるかも。
＜金運＞
良くも悪くもない金運です。今週は趣味でお金を遣うことが多くなりそうですが、だからと言ってお金に困るようなことにはならないでしょう。むしろ趣味を我慢しても決して節約にはなりません。逆に良い運気を下げてしまうだけですから、ケチケチしないようにしてください。そして趣味に関する仲間とのお付き合いにかかるお金は必要経費です。楽しいと思うことには気持ちよくお金を使うことで金運も安定するでしょう。
＜仕事運＞
仕事はひとりよりも、仲間と同じ目的を持って取り組んだほうが結果を出せるときです今週はチームワークを大事にしましょう。あなたの仕事に仲間を巻き込むと良さそうです。どこかに行ったときは、仕事仲間にお土産を買うのを忘れないようにしてください。そう言ったちょっとした心遣いが、職場の人たちとの人間関係を良くしてくれます。楽しく仕事ができるときですが、周りの人に合わせることも忘れないようにしましょう。調子に乗った行動はひんしゅくを買いそうです。
ラッキー食材▶ひじき
■◆2025年8/25〜2025年8/31のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は上質な物に目が向くとき。多少値段が張ったとしても、長く使えるようなよい物が欲しくなったりするでしょう。この時期によいと思った物はあなたにとって値段以上の価値があるので、思い切って購入しても後悔はしません。
＜金運＞
本物志向になることで金運が上がるときです。ですから何かを買うときは、妥協せず本物を購入しましょう。価値のあるものを買うことは、ある意味投資になります。美術品の購入を考えているのなら、まず専門家に相談するといいでしょう。洋服なども安物買いの銭失いになる可能性が高いときですから、値が張っても質のいいものを購入するほうが良さそうです。そのほうがあなたの価値も上がり、結果的には良いことばかりでしょう。
＜仕事運＞
高い役職に就いている人からの依頼は積極的に引き受けましょう。そうすればその人から特別信頼され、出世の扉が開くときです。この一週間は成功者の話を聞くことで、仕事で成功するコツがつかめるでしょう。だからこそ職場の上司などと話をすることが大事なのです。もっと大きな成功を望んでいるのなら、セミナーなどに参加するのも良い方法です。なりたい自分になるための努力を惜しまなければ、夢に一歩近づけるでしょう。
ラッキー食材▶スパゲッティ
■◆2025年8/25〜2025年8/31のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの行動力が高まるとき。思いつきで何かを始めたくなるかもしれません。忙しい中でも、時間を作ってやりたいことをやってみて。その結果、大変な思いをしても、「これでよかった」と思える結果を手にできます。
＜金運＞
お金の出入りが激しく、安定しない運気です。ただ、お金に困ってお金のことばかり考えるようなことはありません。入ってきても衝動買いなどをしなければ、出ていくお金が多くても何とかなるでしょう。今週は後先考えずにお金を遣いやすくなりますが、ある程度計画性を持っておくことが大事です。そして計画通りにいかなくても、自棄を起こさないようにしましょう。「どうせ今更節約しても同じだ」と考え始めると、借金を抱えてしまうことになるでしょう。
＜仕事運＞
英語などの外国語が使えたら、仕事でかなり有利になりそうです。たとえ外国語ができなくても、今週は積極的に仕事に関わっていきましょう。特に自分の仕事以外のことにまで目を向けることで運気が開けます。直感で「面白そうだ」と感じる他人の仕事には、少しだけでも携われるよう努力をしましょう。そうすれば、活躍の場が広がるだけでなく、あなたの眠っていた能力が引き出されます。楽しんで仕事をすることが大切です。
ラッキー食材▶プルーン
■◆2025年8/25〜2025年8/31のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの魅力が花開く時期。服を選ぶときは家族の意見を聞くことも大切ですが、最終的にはあなたが身につけたいものを選ぶこと。特に個性的なアイテムを選ぶと、家族にも「いつもと違う」と褒めてもらえるかもしれません。
＜金運＞
周りに親切にすると金運がアップして、臨時収入の可能性があるときです。今週は友だちや家族からの頼まれごとは快く引き受けましょう。そうすれば、お礼として商品券をもらったり、食事をごちそうしてくれるようなことがありそうです。過去に誰かに貸したお金が返ってくるようなこともありそうです。もし回収できていないお金があるのなら、ちゃんと返してもらう努力をしましょう。返してもらえないときは、早く諦めることで金運が上がります。
＜仕事運＞
職場でのコミュニケーションを大切にするときです。これまであまり心が通っていなかった人とも、気持ちを通わせることができるでしょう。今週は仕事での成功以上に、人間関係に幸せを感じられそうです。ただお節介には気をつけてください。仕事仲間を思いやるあまり、手を出し過ぎて迷惑がられる可能性もあります。程よい距離感を大切にすれば、お互いを高め合うことができる仲間になれるでしょう。
ラッキー食材▶にんにく
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館