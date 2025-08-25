【8月27日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2025年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
8月27日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)
価格 : 181円
エネルギー : 239kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは205円とのこと
※青森・秋田地域は8月25日発売とのこと
ふわもち食感のパン生地のなかに、なめらかでコクのあるカスタードホイップをたっぷり包み込んだ冷やしスイーツパンが登場です。ひんやりとした口あたりで、暑い日のおやつや軽食にもぴったりの一品になります。
「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)
「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)
価格 : 214円
エネルギー : 191kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは243円とのこと
サクサクのクッキー生地に、バニラが香るなめらかなカスタードクリームをたっぷり詰めたシュークリームが登場。香ばしい生地とやさしい甘さのカスタードが絶妙にマッチする、食感も楽しめる商品になっています。
「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(171円)
「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(181円)
価格 : 181円
エネルギー : 164kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
なめらかな口どけのレアチーズに、爽やかなレモンジュレを重ねた夏らしいスイーツが登場。下には食感のアクセントになるクランチを忍ばせ、さっぱりとした後味と食べ応えを両立しているというこちら。暑い日に食べたい一品です。
「塩ミルククレープケーキ」(171円)
「塩ミルククレープケーキ」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 335kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
塩味をほんのりきかせたミルククリームを、しっとりとしたクレープ生地で重ねた一品が登場。甘味と塩味のバランスが心地よく、最後まで飽きずに食べられるさっぱり系クレープケーキに仕上げられているそうです。
「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)
「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 410kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ふんわり生地にチョコチップ入りクリームを巻き込んだロールケーキが登場。2本入りでシェアにもぴったりな仕上がりが魅力の一品。チョコの食感とクリームの甘さが絶妙に重なり、満足感のある仕上がりになっています。
まとめ
8月27日以降に購入できる新商品は、「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」や「爽やかレモンのレアチーズケーキ」、「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」など、バリエーション豊かな商品が勢ぞろい。気になる商品はぜひ店頭でチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
8月27日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」(181円)
価格 : 181円
エネルギー : 239kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは205円とのこと
※青森・秋田地域は8月25日発売とのこと
ふわもち食感のパン生地のなかに、なめらかでコクのあるカスタードホイップをたっぷり包み込んだ冷やしスイーツパンが登場です。ひんやりとした口あたりで、暑い日のおやつや軽食にもぴったりの一品になります。
「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)
「バニラ香るカスタードクッキーシュー」(214円)
価格 : 214円
エネルギー : 191kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは243円とのこと
サクサクのクッキー生地に、バニラが香るなめらかなカスタードクリームをたっぷり詰めたシュークリームが登場。香ばしい生地とやさしい甘さのカスタードが絶妙にマッチする、食感も楽しめる商品になっています。
「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(171円)
「爽やかレモンのレアチーズケーキ」(181円)
価格 : 181円
エネルギー : 164kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
なめらかな口どけのレアチーズに、爽やかなレモンジュレを重ねた夏らしいスイーツが登場。下には食感のアクセントになるクランチを忍ばせ、さっぱりとした後味と食べ応えを両立しているというこちら。暑い日に食べたい一品です。
「塩ミルククレープケーキ」(171円)
「塩ミルククレープケーキ」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 335kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
塩味をほんのりきかせたミルククリームを、しっとりとしたクレープ生地で重ねた一品が登場。甘味と塩味のバランスが心地よく、最後まで飽きずに食べられるさっぱり系クレープケーキに仕上げられているそうです。
「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)
「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 410kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ふんわり生地にチョコチップ入りクリームを巻き込んだロールケーキが登場。2本入りでシェアにもぴったりな仕上がりが魅力の一品。チョコの食感とクリームの甘さが絶妙に重なり、満足感のある仕上がりになっています。
まとめ
8月27日以降に購入できる新商品は、「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」や「爽やかレモンのレアチーズケーキ」、「チョコチップ入りロールケーキ 2本入」など、バリエーション豊かな商品が勢ぞろい。気になる商品はぜひ店頭でチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら