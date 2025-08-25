25日（月）は晴れているところも午後は激しい夕立があるかもしれません。局地的な大雨にご注意ください。

＜25日（月）の天気＞

広い範囲で日差しが届き、気温が上がっています。東日本や西日本では午前中から35℃以上のところがあります。この暑さで午後は雷雲がわきやすく、天気が急変する可能性があります。東北南部〜九州の内陸部を中心に局地的な激しい雨や非常に激しい雨に注意してください。

一方、オホーツク海高気圧から湿った東風が入っている北日本の太平洋側では雲が多く、暑さも控えめとなっています。

午後も雨が降りやすいので、傘を持ち歩くようにしましょう。沖縄も大気の状態が不安定で、晴れていても突然の強雨にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

東北日本海側や東日本・西日本では35℃以上が続出。東京都心は8日連続、今年21回目の猛暑日になる見込みです。

札幌 29℃（±0）

仙台 27℃（-9）

新潟 35℃（＋1）

東京 35℃（-2）

名古屋 37℃（-1）

大阪 36℃（±0）

鳥取 36℃（＋1）

高知 34℃（±0）

福岡 35℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本

晴れる日が多いですが、27日（水）は日本海側を中心に雨が降る見込みです。大阪は9月1日（月）にかけて連日の猛暑日になるでしょう。

■北日本・東日本

日本海から前線を伴う低気圧が近づくため、26日（火）〜27日（水）は北日本や北陸で大雨になるおそれがあります。特に北海道北部では大雨による土砂災害などに警戒が必要です。27日（水）は関東でも雨が降るでしょう。東京は雨のあと、28日（木）と29日（金）は少し暑さが和らぎますが、その後も厳しい残暑が続く見込みです。