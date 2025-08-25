整形総額300万円で岩田剛典似に“激変”した男性、マチアプで爆笑体験
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#84が24日放送。#84は「私、アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP！」と題し、整形・ダイエット・メイクの力によって大変身を遂げた“激変さん”たちが大集合。激変を決意したきっかけや、具体的にどのような方法で自分を変えたのか、そしてその後の人生がどう変化したのかなど、ビフォーアフターの舞台裏に迫った。
【写真】整形総額300万円男性、ビフォーアフターがすごい
スタジオには、整形費用300万円で三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典似のイケメンに変身したまさやさんが登場。整形を決意したきっかけは「27歳の頃にマッチングアプリを始めたんですけど、（女性と）全然マッチできないなあと思って。資本主義の厳しさを思い知りました」と独特の表現で当時を振り返った。さっそく稲垣の「激変フェイスオープン！」の掛け声で整形後のまさやさんが現れると、スタジオからは「あらまあ！ 今日はすごいね！ かっこよ！」との声が上がった。
これまでまさやさんが行った整形は、目や鼻など顔のパーツの整形に加え、顎下の脂肪吸引など。この中で香取が注目したのは、金の糸。100万円もしたというこの施術は、純金の糸を顔に埋め込むことで、異物を体外へ排出しようと肌が活性化し、ハリが出るというもの。施術前の写真と見比べたスタジオのななにーメンバーは「肌のトーンもツヤも違う！」と大盛り上がりとなった。さらに草なぎが「特にやって良かった整形は？」と質問。まさやさんは「一番変わったのは鼻整形。鼻の先端に耳の軟骨が入っています」と明かした。
続いて、EXIT・りんたろー。が「この後（整形後）はモテた？」と聞くと、まさやさんは「（マッチングアプリで）めちゃくちゃ“いいね”がきました」と告白。EXIT・りんたろー。は「いいね。遊んでんじゃないの？ 激変してから」と聞くと、まさやさんは「すごいモテるようになって、逆に遊ばなくなりました」と語り、みちょぱは「どういうことだよ！？」と猛ツッコミすると、EXIT・兼近も「何年か前のりんたろー。さんと同じこと言ってますね」とコメントし、笑いを重ねていた。
さらに香取が「昔の知り合いに会っても分からないんじゃない？」と聞くと、まさやさんは「僕が鼻整形終わって、垢抜けた後にアプリで知り合った女の子とデートして、話が進んでいくにつれて共通点多いなと思っていたら、あっちも整形して変わっていて（気づかなかったけど）昔遊んだ子でした」と語り、スタジオは爆笑につつまれていた。
ほかにも、25kgのダイエットに成功し、ミス筑波大学に選ばれた女性や、総額1500万円超をかけ整形でアイドルフェイスを手に入れた女性などさまざまな“激変さん”が登場した『ななにー 地下ABEMA』#84は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中。
