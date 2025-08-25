Ê¿Í´Æà¡¢¡È·ëº§Áê¼ê¤ÎÍýÁÛ¤ÎÇ¯¼ý¡É¤òÊ¹¤«¤ì¡Ä¡¡²óÅú¤ò¶¦±é¼ÔÀä»¿¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤¢¡×
¡¡·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÂè1ÏÃ¤¬¡¢ABEMA¤Ë¤Æ24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Í´Æà¡¢°õ¾Ý·ãÊÑ¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ¤·¤µ¡×
¡¡¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£À¤Âå¤Î°Û¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢·ëº§¤Ø¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÎø¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£Ç¯Îð¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë8¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Çº¤ß¤ä³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤òÃµ¤¹»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡Öº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤ò¸«¼é¤ëMC¤Ë¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Í´Æà¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Î¥¬¡¼¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾¤È30Âå¤Î¥ì¥Ç¥£¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤Ë½¸·ë¡£¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é·ëº§Áê¼ê¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô¤ÎÃËÀ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·ÃËÀ¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡Ä¡£ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ì¥Ç¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö·¤¤Ï¡©»þ·×¤Ï¡©¡×¤Ê¤ÉÁ´¿È¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼·Á¼°¡É¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ËÈÖÁÈMC¤Î¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¸«¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥ó¸«¤·¤Æ¤¤¤¤Îø¥ê¥¢¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ì¥Ç¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¦¶È¤äÇ¯¼ý¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§»þ´ü¤Ê¤ÉÃËÀ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤«¤é¡¢¤É¤Î¹àÌÜ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«4¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î»ØÎá¤¬¡Ä¡£¼ãÄÐ¤¬¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤Î3Ëç¡Ê¤òÁª¤Ö¡Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ê¿Í´Æà¤Ï¡Ö½Ð¿ÈÃÏ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¡Ê½Ð¿ÈÃÏ¤Ê¤ó¤Æ¡Ë¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤â¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£¿¹¤ÏÊ¿¤Ë¡Ö¼ÂºÝ·ëº§¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ¯¼ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÊ¿¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤â¤ä¤·À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼ãÄÐ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è·ëº§¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£¥¢¥ó ¥ß¥«¤â¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ì¥Ç¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤è¤¤¤èÃËÀ¤ÈÂÐÌÌ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½÷À¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥¬¡¼¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ì¥Ç¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿º§³èÃËÀ¤Ëµá¤á¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ò·ï¡É¤È¤Ï¡©¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÂè1ÏÃ¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
