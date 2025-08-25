文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、スペシャルウィーク週の8月31日（日）の放送に、日向坂46 三期生の上村ひなの、四期生の宮地すみれ、渡辺莉奈が登場する。

今回は、9月17日（水）リリースの15thシングル「お願いバッハ！」を大特集。MVに散りばめられた注目ポイントや、メンバーしか知らない撮影秘話まで、徹底的に深掘りする。ここでしか聴くことのできない裏話満載となる。

番組後半では、「お願いバッハ！」にちなんだ新コーナー「お願いばっか！」がスタート。メンバーが声色を変えながら、「お願い」をテーマにしたコーナーのチュートリアルに挑戦する。メンバーの意外な一面が垣間見える、新たなコーナーにご注目を。

収録を終えた上村、宮地、渡辺は、以下のようにコメントしている。

【上村ひなの】

今回は、すごく頼もしい後輩2人が来てくれて、15thシングル「お願いバッハ！」についてどう思っているのか、色々とお話しできました。番組当初から『日向ひ』は、メンバー同士だからこそ生まれる会話や空間が魅力だと思っているので、そんな『日向ひ』の醍醐味を感じられる放送になった感じがして楽しかったです！ スペシャルな回になっているので、楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！

【宮地すみれ】

今回の『日向ひ』は、15thシングル「お願いバッハ！」のMV撮影の裏側や、フォーメーションの話など、二期～四期全員での選抜の良さが伝わる回になったと思うので、新しい日向坂46に興味を持って聴いてくださると嬉しいです。新コーナー「お願いばっか！」は、本当に楽しかったです！ 声で楽しむということで、ラジオならではの良さが出るコーナーだと思うので、皆さんも楽しんでくださったら嬉しいです。

【渡辺莉奈】

25年4月の番組リニューアル後、初めての登場でしたが、上村さんのMCがほんとに楽しくて、収録があっという間でした。私たち日向坂46の仲の良さやワイワイしている雰囲気がラジオで届いていたら嬉しいです。今回の放送は、いつもよりそれぞれメンバーのはっちゃけている姿や面白さが発揮されていると思うので、楽しみにしていてください！

※上村ひなの、宮地すみれ、渡辺莉奈が出演する8月31日（日）放送の『日向坂46の「ひ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250831183000

【番組概要】

■番組名： 『日向坂46の「ひ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後6時30分～7時00分

■出演： 日向坂46 上村ひなの（MC）、宮地すみれ、渡辺莉奈 ※8月31日（日）放送回

■メールアドレス： hinata@joqr.co.jp

■番組X： @hinata_joqr ※推奨ハッシュタグ： #日向ひ（ひなたひ）