¶å½£¡Á´ØÅì¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ç35¡îÄ¶¤¨¡¡ËüÁ´¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü25Æü¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë35¡î¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Çº£·î14ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(8·î¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·)¡£º£Æü¤ÏºòÆü24Æü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂ¿¾¯µ¤²¹¤Î²¼¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÆü¤¬¤µ¤é¤ËÂ³½Ð¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ïº£·î14ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¡¡¸á¸å¤â¹¤¯¸·¤·¤¤»Ä½ë
º£Æü25Æü¤â¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³ÆÃÏ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ30Ê¬¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»ÔÀ¾ÀÐÅÄ²¼´Û¤Î36.0¡î¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÏÂ²Î»³¸©¤«¤Ä¤é¤®Ä®¤Î35.9¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤È·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Î35.7¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï35.3¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î14ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ôºÇÂ¿µÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯34ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ôºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å¤â³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºòÆü24Æü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Â¿¾¯µ¤²¹¤Î²¼¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´¹ñ33ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½Ãæ
º£Æü25Æü¤ÏÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î33ÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£