¡¡¡È1000Ç¯¤Ë1¿Í¤ÎÅ·ºÍJ¥«¥Ã¥×¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¥¸Í´ÄÆà¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸ª¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤ÏX¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤ó¤Ã¡¡Í«Ýµ¤Ê·îÍËÆü¤â¤ê¤â¤ê´èÄ¥¤í¤Ã¡ª ÌµÍý¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¡¼¤Ë¤Í¤Ã¡ª ºòÆü¤Ï¥ß¥Ë¤¤¤¯¤éÐ§¿©¤Ù¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÁÇÈ©¤¬´Ý¸«¤¨¤Ê¿©»öÃæ¤ÎÀ¥¸Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍ«Ýµ¤Ê·îÍËÆü¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö²Ä°¦¤µ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¯¤éÐ§¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ëJ¥«¥Ã¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£ÀÊÌ¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
