“夢と魔法のディズニー最新情報誌”月刊「ディズニーファン」（講談社、１２００円）が創刊３５周年を迎えた。２５日発売の最新１０月号は、妖しいミッキーマウスが表紙で、９月１７日から東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）で開催される「ディズニー・ハロウィーン」の直前特集。杉田光啓編集長（５４）は「今年はダブルの節目なんです」と３５周年記念号（９月号）と「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート７０周年 完全ＢＯＯＫ」（２２００円）をうれしそうに並べた。

１９９０年、米ディズニーランドの開園記念日にあやかって７月１７日に創刊。当時３５周年だった米ランドの域にようやく達した。ちょうど周年が半分になる記念イヤー。３月にイタリアで開催された児童書の祭典「２０２５ボローニャ・ブックフェア」でウォルト・ディズニー社から３５周年を表彰されたトロフィーを受けた。７月に読者と行った「香港ディズニーランド・リゾート２０周年ツアー」では「ディズニーファン」のファンイベントを初開催した。

ありそうでなかった内容にも挑戦した。「東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション」（２９８０円）は、ミッキーマウスら９キャラクターのＴＤＲでのさまざまな衣装を背面や靴など細部まで紹介する初のファッション集。ハロウィーン仮装の季節（ＴＤＲでは９月１６〜３０日、１０月１６日〜３１日の期間限定）を前に売れているという。

東京ディズニーランド（ＴＤＬ）では、今年も悪役のパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｆｒｅｎｚｙ”」が公演される。元コミック誌編集者の杉田編集長は「悪役の方がキャラが立つというか、引き立て役以上の存在感があります」と言う。「ガストン（『美女と野獣』やアースラ（『リトル・マーメイド』）は人間的で面白い。なかなか否定できないような正論を言う悪役ってやっぱり魅力的。ディズニーの世界にある奥深さですよね」。これからも最前線のファンとして、ディズニーの深みにはまり続けていく。（酒井 隆之）