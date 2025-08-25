“キム兄”木村祐一、わが子＆孫たちと家族6ショット「左から長女、孫、孫、長男、ご本人、次女」 妻・西方凌が“木村ファミリー”集合写真を公開
“キム兄”の愛称で親しまれるお笑いタレント・木村祐一（62）が、25日までに妻で俳優・西方凌（44）のインスタグラムに登場。「今年の夏は会えました 木村ファミリー集合！左から長女、孫、孫、長男、ご本人、次女」と紹介され、わが子＆孫たちとの家族6ショットが公開された。
木村と西方は2012年5月に結婚。2016年11月に娘（8）が、2020年2月に息子（5）が誕生した。木村にとって西方は4回目の結婚相手で、前妻との間に娘が誕生している。
木村家は現在、沖縄に短期移住しており、再会は沖縄のホテルで。西方は「あっという間に大きくなるから、会える時にたくさん遊ばなくちゃね」と話し、家族時間ではプールや海遊びを満喫したことを明かした。
また、西方は「初めましての時は高校生だった長女。しっかり二児の母してます」「息子は久しぶりに会うお姉ちゃんに甘えたいんだけれど、孫にとってはママだから妬いちゃったり」と木村の長女や孫、自身の子どもたちの様子について伝え、「ワイワイと楽しい時間でした」と振り返った。
