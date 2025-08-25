Photo: SUMA-KIYO

スマホ決済が主流になってきたとはいえ、カードが必要な場面もまだまだ多いもの。でも、財布を持つほどでもないとき、どこにカードを入れておくべきか迷いますよね…。

スマホとカードを一体化

Photo: SUMA-KIYO

そんなモヤモヤをすっきり解決してくれたのが、この2WAYマグネットカードケース（660円）。3COINSから新たに発売されたスマホに取り付けられるカードケースです。

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 Pro Maxに取り付けた状態

一番の特徴は、iPhone 12以降のモデルに搭載されているMagSafeに対応している点。対応スマホの背面に近づけるだけで、マグネットの力でぴたっと吸着します。

スマホを振ったり、ポケットに入れたぐらいでははずれない吸着力があるので、勝手に落ちて紛失してしまう心配もほとんどありません。取り外したいときは、軽くスライドさせるだけでスッと外せるので、着脱はストレスなく行なえました。

Photo: SUMA-KIYO

容量はクレジットカードなど一般的なカードが1〜2枚入るサイズ。薄いカードであれば、がんばれば3枚入らなくもないですが、取り出しにくくなるためお勧めはしません。

クルマやバイクをよく運転する方は、運転免許証を入れておくのもお勧めです。カバンを持ち歩くときはカードケース単体でバッグに入れておき、手ぶらで出かけたいときはスマホにさっと取り付けるだけ。うっかり免許証を忘れてしまうリスクや、ポケットに裸で入れて紛失する心配も減らせますよ。

卓上スタンドにも早変わり

Photo: SUMA-KIYO

カードケースとしてだけでも、「こんなにお手ごろ価格でいいの？」と思うほどの完成度ですが、さらに驚かされたのが、折りたたみ式のスタンドにも変身できること。

角度も自由に調節できるので、スマホを立てかけて動画を観たり、充電しながら卓上で使ったりと、さまざまなシーンで活躍しています。ちょっとしたスキマ時間に動画を観たり、レシピを見ながら料理するときなどにも便利です。

Photo: SUMA-KIYO MagSafe対応のスマホケースに装着した状態

カラーは「ブラック」「アイボリー」「ブラウン」の3色展開。いずれもシックで高級感のある質感なので、シンプルなデザインのケースと相性がよさそうです。

スマホに装着するだけで、カード収納とスタンドの2役をこなしてくれる3COINSの2WAYマグネットカードケース。あれこれ持ち歩きたくない人にとっては、これがベストな選択肢では？

Belkin ワイヤレス充電スタンド MagSafe対応 5,690円 Amazonで見る PR PR

Source: 3COINS