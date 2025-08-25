スマホにピタッとくっつく。3COINSのMagSafe対応カードケース
スマホ決済が主流になってきたとはいえ、カードが必要な場面もまだまだ多いもの。でも、財布を持つほどでもないとき、どこにカードを入れておくべきか迷いますよね…。
スマホとカードを一体化
そんなモヤモヤをすっきり解決してくれたのが、この2WAYマグネットカードケース（660円）。3COINSから新たに発売されたスマホに取り付けられるカードケースです。
一番の特徴は、iPhone 12以降のモデルに搭載されているMagSafeに対応している点。対応スマホの背面に近づけるだけで、マグネットの力でぴたっと吸着します。
スマホを振ったり、ポケットに入れたぐらいでははずれない吸着力があるので、勝手に落ちて紛失してしまう心配もほとんどありません。取り外したいときは、軽くスライドさせるだけでスッと外せるので、着脱はストレスなく行なえました。
容量はクレジットカードなど一般的なカードが1〜2枚入るサイズ。薄いカードであれば、がんばれば3枚入らなくもないですが、取り出しにくくなるためお勧めはしません。
クルマやバイクをよく運転する方は、運転免許証を入れておくのもお勧めです。カバンを持ち歩くときはカードケース単体でバッグに入れておき、手ぶらで出かけたいときはスマホにさっと取り付けるだけ。うっかり免許証を忘れてしまうリスクや、ポケットに裸で入れて紛失する心配も減らせますよ。
卓上スタンドにも早変わり
カードケースとしてだけでも、「こんなにお手ごろ価格でいいの？」と思うほどの完成度ですが、さらに驚かされたのが、折りたたみ式のスタンドにも変身できること。
角度も自由に調節できるので、スマホを立てかけて動画を観たり、充電しながら卓上で使ったりと、さまざまなシーンで活躍しています。ちょっとしたスキマ時間に動画を観たり、レシピを見ながら料理するときなどにも便利です。
カラーは「ブラック」「アイボリー」「ブラウン」の3色展開。いずれもシックで高級感のある質感なので、シンプルなデザインのケースと相性がよさそうです。
スマホに装着するだけで、カード収納とスタンドの2役をこなしてくれる3COINSの2WAYマグネットカードケース。あれこれ持ち歩きたくない人にとっては、これがベストな選択肢では？
