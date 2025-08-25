ÂçÀî¸¶ÑÍºá»ö·ï ·Ù»ëÄ£¤È¸¡»¡¤Î´´Éô¤¬°äÂ²¤Ë¼Õºá¡Ö½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¡×
¡¡¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤ò½ä¤ëÑÍºá»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤È¸¡»¡¤Î´´Éô¤¬¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤¿¸µ¸ÜÌä¤Î°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ù»ëÄ£¤È¸¡»¡¤Î´´Éô¤¬°äÂ²¤Ë¼Õºá
¡¡¡Öº£²ó¤Î·Ù»ëÄ£¤ÎÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãË¡¤ÊÁÜºº¡¢ÂáÊá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ê·Ù»ëÄ£ ³ùÅÄÅ°ÏºÉûÁí´Æ¡Ë
¡¡ÅìµþÃÏ¸¡¤Î»ÔÀî¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡Ö°ãË¡¤Ê¸ûÎ±ÀÁµá¡¢¸øÁÊÄóµ¯¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤Î¸µ¸ÜÌä¤ÎÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢72ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÅè¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¼Õºá¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁêÅè¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡Ö·Ù»ëÄ£¤ä¸¡»¡¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ä½èÊ¬¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µ¯ÁÊ¤·¤¿¸¡»¡´±¤é¤Ï¼¿¦¤¹¤Ù¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë