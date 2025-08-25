TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

24Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢Æîµû¾Â»Ô±öÂô¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢Æîµû¾Â»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷À­¡Ê80¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Æîµû¾Â»Ô¤Î¼«±Ä¶È¤Î½÷À­¡Ê83¡Ë¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

ÌÜ·â¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°9»þ12Ê¬¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»à°ø¤ÏÂ¿È¯³°½ý¤Ç¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏÄ¾Àþ¶è´Ö¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£