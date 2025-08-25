一年前に『今日好き』で成立した“けんみあ”カップルが、2人が結ばれた地オーストラリア・ケアンズで、1周年記念デートを行った。思い出の動物園やお店を訪れ、すっかり距離を縮めた互いの家族への土産を買った後は、みあから2人の思い出を詰め込んだアルバムとサプライズが。感極まって涙ぐむみあをハグするけんたろう、ラブラブのデートの模様が映された。

【画像】ハグ＆キス！SNSで大人気のカップル

「素が出すぎてる」ぶっちゃけトークも

『今日好きになりました』夏休み編2024で成立し、SNSでも大人気の“けんみあ”カップル。1周年記念デートとして、2人は成立した土地オーストラリア・ケアンズへ。

まずは、一年前の旅でも訪れた動物園へ。大はしゃぎでカンガルーに餌やりをし、互いの動画を撮り合うなどラブラブぶりを見せた後は、ディナーを楽しみながら過去の思い出を振り返るなか、話は近況について。

けんたろうが「俺的には、最近料理が楽しい」と言うと、みあも「わかる！一緒に作るね」と、2人で作る料理が楽しくてたまらないといったテンションで同意。けんたろうが「次はシチュー作るって話だったよね。このデートが終わったらシチュー作ろうね、結構楽しみ」と早くも次に作るものでワクワクしている様子を見せる。

また、けんたろうが「この一年間でみあが俺に、『これはないわ』と思ったことある？」と尋ねると、みあは「うーん…」となかなか思い当たらないようで、「逆にけんけんの、みあの一番嫌だったことは？」と逆質問。

けんたろうも考えこみつつ、「（みあが）関西方面じゃん？仲良くなるにつれて、愛知の俺からしたら言葉遣いが、こんな言われるん！？みたいな」と、みあの関西弁独特の口調に驚きがあったことを明かした。けんたろうは「そんなつもりないでしょ？」と笑いを交えながら、「ちょっとちょっかい出して、『やめて〜』とかならわかるんだけど、『ちょ、やめてや』みたいな」と面白おかしくみあの真似をしてみせると、みあは爆笑。「素が出すぎてると思う」と言うみあに、けんたろうは「（でも）何となくわかってきた。しない方がいいとか、嫌なんじゃなくて、口調なんだなって。だから本当に怒ってるときと、口調なのかが分からない」と、仲良くなってきたからこそ、みあが見せる姿が新鮮だったことを振り返った。

「30日中28日間会ってる」みあからの1周年記念アルバムに驚き

翌朝は思い出の土産店で互いの家族へのお土産を買い、さらにヘリコプターで空中散歩をした後、夕方には浜辺へ。まるで『今日好き』の旅の告白シーンのように向かい合って立つと、けんたろう「最後に一言だけ言わせて。こんなに変な僕だけど、ずっと大好きです！」と叫び、みあは涙を浮かべながらけんたろうの腕の中へ飛び込んだ。けんたろうが「よろしくねこれからも。大好きだよ」と優しく伝えると、みあも「大好き」と返し、一年経っても変わらぬ互いの想いを再確認。

それから、一年前は制服で座ったベンチに並んで座ると、今度はみあが「実は私も渡したいものがあって…」とサプライズが。「なんだと思う？予想して」といたずらっぽく笑うみあが、目を瞑るけんたろうの手に置いたのは、1周年記念のアルバムだった。

365という文字が踊る2ショットが表紙のアルバムの中身は、月ごとのカレンダーとその月の2人の思い出写真がぎっしり。カレンダーにハートマークが描かれている日があることに、けんたろうは「これ何？」と不思議がったが、9月からハートが急に多くなっていることに気づき「9月から解禁…わかってきたかもしれない！」と、みあと会った日の印だとわかった様子。

それまで、ひと月に数日だったハートマークの数がだんだん増え、特に今年2月にみあが上京してからはほぼ毎日。特に4月のページはハートマークだらけで、2人は「2日しか離れてる日ない」「28日間会ってる。30日中」などと驚きながらも、幸せそうな表情を浮かべていた。

みあからのラブレターとけんたろうのおねだり「ご褒美として…」

そしてアルバムの最後のページには、みあからの手紙が。みあは、「長いよ！？」と言い、けんたろうとの運命の出会いと、交際後も募る想いをしたためた手紙を読み上げた。

読みながら涙するみあにけんたろうは「めっちゃうれしい」と感激で、みあも「（サプライズ）大成功。楽しかった、この2日間！」と満足気な表情を見せると、けんたろうが最後に、「（デートプラン）頑張ったからさ、ご褒美としてほっぺにチューしてハグして」とおねだり。

みあは「ええ〜！？」と照れまくるも、「じゃあ、したらし返してな」と交換条件を出し、けんたろうの頬にキス。けんたろうもみあの頬にキスをし、最後にハグを交わしたものの、けんたろうは「苦しいくらいのハグさせろよ」と物足りなさもチラリ。

次の周年デート先として、みあが「イタリアとか行きたい」と言うと、けんたろうが「俺フランス行きたい」と言うなど、2人が先のことに想いを馳せ始めるところで、旅は締めくくられた。