¡¡Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ç±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹­À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡Û¹­À¥¤¹¤º¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÎÍá°á»Ñ¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë

¡¡1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¡¢80Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤­¤ë3¿Í¤Î½÷À­¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¹­À¥¤È¾¾²¼¡£½é¶¦±é¤Î¹­À¥¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£

¾¾²¼¡Ö¡ÈÁÇ¡É¤Î¹­À¥¤¹¤º¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×

¹­À¥¡Ö¤ï¤«¤ë¡×

¾¾²¼¡Ö¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡ªËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë2ÉÃ¤°¤é¤¤Á°¤Þ¤Ç¥Ø¥é¥Ø¥é¥Õ¥é¥Õ¥é¡£¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌò¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¡¡°ìÊý¡¢¾¾²¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹­À¥¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£

¹­À¥¡ÖÞ«Ê¿¤¯¤ó¤â¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×

¾¾²¼¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×

¹­À¥¡Ö»ä¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ü¥±Â³¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×

