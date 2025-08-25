ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢½é¶¦±é¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ç±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÎÍá°á»Ñ¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¡¢80Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¹À¥¤È¾¾²¼¡£½é¶¦±é¤Î¹À¥¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¾¾²¼¡Ö¡ÈÁÇ¡É¤Î¹À¥¤¹¤º¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¹À¥¡Ö¤ï¤«¤ë¡×
¾¾²¼¡Ö¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡ªËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë2ÉÃ¤°¤é¤¤Á°¤Þ¤Ç¥Ø¥é¥Ø¥é¥Õ¥é¥Õ¥é¡£¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌò¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢¾¾²¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹À¥¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¹À¥¡ÖÞ«Ê¿¤¯¤ó¤â¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¾¾²¼¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¹À¥¡Ö»ä¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ü¥±Â³¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë