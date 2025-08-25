¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯ µì¹Û»³¤Ë¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£¸£±¿Í¤òÄÉÅé¡ÊÉÍ¾¾»Ô¡¦Å·Îµ¶è¡Ë
Àï»þÃæ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¤Î¹Û»³¤Ç£²£´Æü¡¢°ÖÎîº×¤¬³«¤«¤ì²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤òÄ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶èÎ¶»³Ä®¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊöÇ·Âô¹Û»³¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1945Ç¯1·î¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é197¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ä±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¤è¤ê81¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦¤«¤Ä¤Æ¹Û»³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ç°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤äÉÍ¾¾ÆüÃæÍ§¹¥¶¨²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾·¤¤¤¿°ÖÎîº×¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²Îó¼Ô¡Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤òÈá¤·¤ß¤Ë´Ù¤é¤»¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÀïÁè¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»²Îó¼Ô¤Ï¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»80Ç¯Á°¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤òÄ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£