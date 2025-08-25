¹âÃÎ»Ô¤ÎÅÚº´¿À¼Ò¤Ç¡Ö¤·¤Ê¤Í¤µ¤Þ¡× 24Æü¤Î¾¬µÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¤Î²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö»ÖÆáÇªº×¡×¤Î¾¬µÜ¤¬8·î24Æü¹âÃÎ»Ô¤ÎÅÚº´¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»²ÇÒµÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô°ìµÜ¤ÎÅÚº´¿À¼Ò¤ÇËèÇ¯8·î24Æü¤È25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡Ö»ÖÆáÇªº×¡×¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ËËºî¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ê¤Í¤µ¤Þ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¤Ï¾¬µÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì»²Æ»¤ä¶Æâ¤Ë¤Ï²°Âæ¤¬ÊÂ¤ÓÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï·ò¹¯¤äËâ½ü¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÌÚ¤ÎÈÄ¡Ö¤ª¾¾ÌÀ¡×¤ò¤«¤¬¤ê²Ð¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ²ÈÆâ°ÂÁ´¤äÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚº´¿À¼Ò¤Ç¤Ï25ÆüÍ¼Êý¤«¤é¿ÀÍÁ¤Î½ä¹Ô¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤Ê¤Í¤µ¤Þ¡×¤¬½ª¤ï¤ë¤È¸©Æâ¤Ë½©¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£