¡ÚËÌ²¤ÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤Ï£¹¡¥£µ£±£¶£°Âæ¡á¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥¯¥íー¥Ê
¡ÚËÌ²¤ÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤Ï£¹¡¥£µ£±£¶£°Âæ¡á¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥¯¥íー¥Ê
¡¡¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤ÏÀè½µ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆ£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹È¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÁ´ÌÌ°Â¤Ë£±¥É¥ë¡á£¹¡¥£¶£µ¤ËÇ÷¤ëÆ°¤¤«¤é£¹¡¥£´£·£¶£¹¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å£¹¡¥£µ£°£°£°Á°¸å¤ËÌá¤·¤Æ½µ¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢½µÌÀ¤±¤Ï¼ã´³¥É¥ë¹â¥¯¥íー¥Ê°Â¤â¡¢Ìá¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ£±£µ±ß£µ£°Á¬¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
£Õ£Ó£Ä£Ó£Å£Ë¡¡9.5167¡¡£Ó£Å£Ë£Ê£Ð£Ù¡¡15.489
¡¡¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤ÏÀè½µ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆ£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹È¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÁ´ÌÌ°Â¤Ë£±¥É¥ë¡á£¹¡¥£¶£µ¤ËÇ÷¤ëÆ°¤¤«¤é£¹¡¥£´£·£¶£¹¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å£¹¡¥£µ£°£°£°Á°¸å¤ËÌá¤·¤Æ½µ¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢½µÌÀ¤±¤Ï¼ã´³¥É¥ë¹â¥¯¥íー¥Ê°Â¤â¡¢Ìá¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ£±£µ±ß£µ£°Á¬¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
£Õ£Ó£Ä£Ó£Å£Ë¡¡9.5167¡¡£Ó£Å£Ë£Ê£Ð£Ù¡¡15.489