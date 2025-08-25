¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÀäÂÐÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡×Ãæ¹ñ¿ÍÎý½¬À¸¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ÛÎã¤Î¶ÛµÞ²ñµÄ¡¢¼Âà¿½¤·½Ð¤â¡Ä¥Á¡¼¥àÊ¬Îö´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨ËÜÈÖ¤Ç³«²Ö¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤¬¼Âà¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶ÛµÞ²ñµÄ¡ÄÃæ¹ñ¿ÍÎý½¬À¸¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤ä¼Âà¡©¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤¹
¡¡Îý½¬À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î1TYM¡ÖHot¡×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡Ê21ºÐ¡Ë°Ê³°¤Ï¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥Ë¥¨¥ó¡¦¥Ü¡¼¡¦¥Û¥ó¡Ê19ºÐ¡Ë¡¢¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡Ê20ºÐ¡Ë¤È¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï¡¢¡È¥»¥¯¥·¡¼¡É¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ëÎý½¬À¸¡£Á°²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤ºÂÐÎ©¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÊ¬¤±¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤ÎÎý½¬À¸¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤è¤¦¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Î¥ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤·¤«¤·Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¤¥¸¥ç¥ó¤¬¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤»¤è¤¦¡£¤Þ¤º²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¤È¼çÄ¥¡£°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¥¤¥¸¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖËÍ¤Ï¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡£¤½¤·¤ÆÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÉô²°¤ËÆþ¤ê¡¢µÞî±ÌÌÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¼Âà¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢½¸Ãæ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÀäÂÐÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3¿Í¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îý½¬¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¤âÀâÌÀ¤»¤º¤Ë¡ÖÎý½¬¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¼Âà¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â»þ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ë¡¢¥¤¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥é¥Ã¥×¤â½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤¬¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¡×¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¤·¤Æ·ëÂ«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¤Î°áÁõ¤Ç¸½¤ì¤¿¡ÖHot¡×¥Á¡¼¥à¡£¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥¿¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¡¢¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¤Ï1°Ì¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¡¢´ÑµÒ¤ÏÂçÊ¨¤¡£¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Ï¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ÇÄ¹¼Ü¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ö¥Á¤«¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥é¥Ã¥×¾å¼ê¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤Ä¤¨¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ÏÇï¼ê¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÇ®¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÊ¨¤Î©¤Á¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÇï¼ê¡£¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÎ¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¤ò³°¹ñ¤«¤éÍè¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎJUSTHIS¤â¡Ö¥ß¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë