°åÌôÍÑ³°·àÊª¤Î¥Û¥ë¥Þ¥ê¥ó±Õ¤òÊ¶¼º¡¡¿¦°÷¡Ö¸í¤Ã¤ÆÇÑ´þ¡×»³·ÁÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ç
»³·ÁÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë°åÌôÍÑ³°·àÊª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌôÉÊ¤¬Ê¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¶¼º¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¸ËÜ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Û¥ë¥Þ¥ê¥ó±Õ¡×¤Ç¡¢7¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÆþ¤ê¤ÎÉÓ1ËÜ¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î21Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢»³ÂçÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Î¸÷³Ø°åÎÅ¿ÇÎÅÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤¬¡¢ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ë¥Þ¥ê¥ó±Õ¤ÎÉÓ¤ÎËÜ¿ô¤È´ÉÍýÊí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¿ô¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¤¹¤ëÉô½ð¤äÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¥Û¥ë¥Þ¥ê¥ó±Õ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥ë¥Þ¥ê¥ó±Õ¤ÏÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê°û¤ß¹þ¤à¤È¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÆÇÀ¤¬¶¯¤¯¡¢¹ñ¤Ï°åÌôÍÑ³°·àÊª¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤Ê¤É¤ËÆÏ¤±½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Ï22Æü¡¢·Ù»¡¤È»³·Á»ÔÊÝ·ò½ê¤ËÊ¶¼º¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢25Æü¤Ë¿¦°÷¤Ê¤É¤Ë²þ¤á¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¦°÷¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¸í¤Ã¤ÆÇÑ´þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÑ´þ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÉÓ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ó¼ý¶È¼Ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÅÚÃ«½çÉ§±¡Ä¹¤Ï¡ÖÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÇÊª¤ä·àÊª¡¢²½³ØÊª¼Á¤Î´ÉÍýÊýË¡¤ò¿¦°÷¤Ë¼þÃÎÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£