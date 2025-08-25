「リラックマ」2026年4月よりテレビ放送開始 キャラクター情報・イントロダクションなど公開
【モデルプレス＝2025/08/25】2023年に20周年を迎え、2024年10月にはアニメ化が発表された「リラックマ」。この度、2026年4月よりテレビ放送開始予定となり、ティザービジュアルが公開された。
本解禁に際して、Production I.G描き下ろしのティザービジュアルが公開されたほか、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマのキャラクター情報やイントロダクションも発表。さらに、ショートアニメ「リラックマ」の公式X（旧Twitter）、公式サイトが開設された。
“どんな毎日も、あなたといっしょ”の「リラックマ」が今度は日常を飛び出して、ゆる〜り広がるアニメーションの世界へ。「心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。どこにいても、なにをしてても、あなたのそばにリラックマを」。新たにうごきだす、わくわくの物語となっている。（modelpress編集部）
【リラックマ 】
着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明。毎日だらだらゴロゴロしている。一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。
【コリラックマ】
どこからともなくやってきた、白いクマの子。胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好き。元気でやんちゃな子。
【キイロイトリ】
しっかりものの、黄色い鳥。だいじなものは、あたまの2本の毛。働きものでキレイ好き。趣味は貯金。
【チャイロイコグマ】
はちみつの森に住む、本物のクマ。チャームポイントはふさふさの胸毛。口を開けるとキバがある。おしりにはちみつがついていて体から甘いはちみつの香りがする。大きくなるのが夢。
