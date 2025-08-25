²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±½éÅÐ¹» ¡ÈÆ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤Î»ö¸Î¤ËÃí°Õ¡É ·Ù»¡´±¤é¤¬»ùÆ¸¤ÎÅÐ¹»¤ò¸«¼é¤ê ´ôÉìŽ¥¹â»³»Ô
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë½éÅÐ¹»¤¹¤ë»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î¸«¼é¤ê³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¼é¤ê³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¹â»³·Ù»¡½ð¤Î·Ù»¡´±¤éÌó60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â»³·Ù»¡½ð¸òÄÌ²Ý ÄÔÄ¾¿Í²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤È¤·¤Î»ö¸Î¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤ë¡£Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éº¸±¦¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²£ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼Ö¤ÎÊý¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ÏÊâ¹Ô¼ÔºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ëー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¸òÄÌ°ÂÁ´¤ËÅØ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éº£·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï36¿Í¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ïº£¸å¤â¸òÄÌ»ö¸ÎÍÞ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£