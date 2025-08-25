二宮和也、“同窓会の誘い”に言及「嵐だからねぇ」
【モデルプレス＝2025/08/25】嵐の二宮和也が24日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。同窓会の連絡について明かす場面があった。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
この日の放送では、リスナーから「中3の息子の担任の先生（男性）が10月から育児休暇を取得されるとのことです。息子は卒業まで一緒に過ごせないと泣いておりました。素敵なことだなと思いました」という内容のメールが届いた。二宮は「素晴らしいことじゃないですか」と反応し「（リスナーの息子は）その先生のことがすごく好きなわけで。やっぱり育休というものを選択する先生っぽいな、という感じがする。すごいことです、本当に」と先生の人柄を想像した。
二宮はそのリスナーの息子と先生の出会いについて「すごい出会いだと思う。この子もいい子なんだよ、きっと。素直にちゃんと前を向けてる」としみじみ。自分は中学の先生に街で会ってもわかる自信がないそうで「10代から40代だもんな。約30年経ったとしたら、45歳の先生は75歳なわけじゃん。わかるかなぁ？」と口にした。
番組ディレクターの板橋氏が「僕は同窓会をやったら先生覚えてましたよ。先生も覚えてくれてた」と明かすと、二宮は「同窓会の連絡なんかないもんなぁ」と告白。板橋氏は「二宮さん誘いづらいなぁ」と笑い、二宮は「まぁそうだよね。それはそうだと思う」と頷いた。板橋氏は「大スターにあんまり気軽に…とはいえ、会えたら喜ぶんじゃないの？」とコメント。二宮は「まぁそりゃあ…ねぇ。嵐だからねぇ。嵐だからね、なんだかんだで」と反応していた。（modelpress編集部）
情報：bayfm
【Not Sponsored 記事】
◆二宮和也、同窓会の連絡は「ない」
