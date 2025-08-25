ソシエダはエスパニョールと2-2ドロー

スペイン1部レアル・ソシエダは現地時間8月24日にラ・リーガ第2節でエスパニョールとホームで対戦し、2-2で引き分けた。

先発フル出場の日本代表MF久保建英は2得点の起点となるパフォーマンスを示したが、現地メディア「エル・デスマルケ」では「決定力を欠いた」とやや辛めの評価となった。

開幕のバレンシア戦（1-1）では左足の強烈なミドルシュートでゴールを奪っていた久保は、0-2で迎えた後半16分に自陣でパスを受け、ドリブルからのチャンスメークでFWアンデル・バレネチェアのゴールの起点に。さらに同24分にも久保を起点にFWミケル・オヤルサバル、FWオーリ・オスカールソンとテンポよくパスをつないで同点ゴールを奪った。

本拠地アノエタで粘り強さを見せたソシエダは2点差を返して引き分けに持ち込んだ。久保は2得点に絡む活躍だったが、今節も勝ち点3を逃したこともあってか、現地メディアの評価はやや厳し目に。「エル・デスマルケ」は久保を「5.5点」と採点し、「サイドで積極的にシュートやクロスを試みていたが、決定力を欠いた。彼の関与は散発的だった」と評していた。

ソシエダは次節、昇格組にオビエドと敵地で対戦する。攻撃の中心を担う久保は今度こそチームを勝利に導くことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）