J¥¯¥é¥Ö´ÆÆÄ¤ÎÁÊ¤¨¡ÖËÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¡¡²¤½£¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¡ÉÉ¬Á³¡É¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×
µþÅÔ¤Î者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬²÷¾¡¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¸ÀµÚ
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¡¢8·î24Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤ÇFCÅìµþ¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢º£µ¨½é¤Î3Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2002Ç¯°ÊÍè¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎFCÅìµþÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µþÅÔ¤¬¡¢µ´Ìç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤òµó¤²¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏFCÅìµþ¤µ¤ó¤Ë°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó2Ï¢¾¡¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢·ë²Ì4-0¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë2¤Ä¤ÎPK¤òÆÀ¤Æ¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿µþÅÔ¤À¤¬¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2-0¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾¯¤·Á°È¾¤ÏÂÎ½Å¤¬¸å¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤·²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸å¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¸åÈ¾¡¢¤½¤³¤â¤¢¤ëÄøÅÙ½¤Àµ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤«¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¡¢¡ÊGK¤Î¡ËÂÀÅÄ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ê¼ºÅÀ¤ò¡Ë¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÅÀº¹¤Û¤É¤ÎÂçº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆÀ¼ºÅÀº¹¤ò´Þ¤á¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤â¥×¥é¥¹4¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢µþÅÔ¤¬Á°È¾13Ê¬¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿2¤ÄÌÜ¤ÎPK¤Ï¡¢Áê¼êGK¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤¿FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4ÅÀÌÜ¤Î¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤âÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢»Ø´ø´±¤Î¸ý¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ì¤Ä¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀï½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¶öÁ³À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¸þ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¶òÄ¾¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë1ÅÀ¡¢2ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏºòÆü¡¢º£Æü¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¡Ë¥·¥Æ¥£¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿®¤¸Â³¤±¤Ê¤¤¤ÈÁ´¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆüËÜÂåÉ½¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Û¤«¤ÎÂåÉ½¤¬WÇÕ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àª¤¤¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤É¤Ã¤Á¤«¤é»Ï¤á¤ë¤«¤Î³µÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¤³¤¦¤·¤ÆÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸«Êý¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ø²Æ¾ì¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤»µþÅÔÍî¤Á¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï°û¿å¥¿¥¤¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Ï¾¯¤·¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ë¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê²æ¡¹¤Ï11»î¹ç¡£ACL¤â¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤âÅ·¹ÄÇÕ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¼¡¤Î²¬»³Àï¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤¬5°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë»î¹ç¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë