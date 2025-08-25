CBC

¤­¤ç¤¦¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤ÈµÞ¤ÊÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì³¤3¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È µÞ¤ÊÍë±«¤ËÃí°Õ ³ÆÃÏ¤ÇÇ®ÂÓÌë¤âÂ³¤¯ °¦ÃÎŽ¥Ì¾¸Å²°Ž¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê8/25 Ãë¡Ë

À²¤ì´Ö¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¡£Æüº¹¤·¤Çµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë30¡î¤ËÃ£¤·¡¢Ä«¤«¤é¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦Åì³¤3¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¢±öÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Íë¤äµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ê¤ÉÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç37¡î¡¢¹â»³¤äÄÅ¡¢ÈøÏÉ¤Ç¤Ï34¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¿åÍËÆü¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç¤Ïº£½µ¤âÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

³ÆÃÏ¤ÇÇ®ÂÓÌë¤âÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤­Â³¤­ÆüÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä«ÈÕ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤â¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£