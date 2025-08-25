ÅÅ·â°ÜÀÒ¢ª»î¹ç¸åÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡¡½é¤Î¸ÅÁãÂÐÀï¤Ç´¶¤¸¤¿¡È»×¤¤¡É¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×
±ö±ÛÍ®Êâ¤Ï¸ÅÁã¤Î±ºÏÂL¤ÈÂÐÀï
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤ÇÃíÌÜ¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¡¢8·î24Æü¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤È»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ï¡¢±ºÏÂ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é°é¤Ã¤¿±ºÏÂ¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿MF±ö±ÛÍ®Êâ¤ÏÎÞ¤âÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ïº£Ç¯3·î¤ËAFC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊAWCL¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆïÀ¥Ä¾ÌÚ´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢ËÙ¹§»Ë´ÆÆÄ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆïÀ¥´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤«¤é¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢±ºÏÂ¤«¤éÃæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿±ö±Û¤ÈMFÍ±ËÜ¸÷¤â°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Éé½ý¤òÊú¤¨¤ëÍ±ËÜ¤Ï»î¹ç¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ö±Û¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¾ï¤Ë±þ±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿±ºÏÂ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾4Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤â¥Ï¥Þ¤é¤º¶ìÀï¤ÎÁ°È¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÝ¤É¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿±ö±Û¤À¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤à¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¸ÅÁã¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿±ö±Û¤À¤¬¡¢¼èºàÂÐ±þ¤ÎºÝ¤Ë¤â¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÇ®ÎÌ¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆïÀ¥´ÆÆÄ¤â»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸ÅÁãÂÐ·è¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡£¡Ê±ºÏÂMF¡Ë³ÑÅÄ¤¬Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡£Î¾Êý¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¾¡Éé¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ê±ºÏÂ¤ÎËÜµòÃÏ¡Ë¶ð¾ì¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤è¥¯¥¹¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ë¡Ö¸åÈ¾¤ÏÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ë»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹â¶¶¤Ï¤Ê¡¢¸åÆ£¼ãÍÕ¡¢Ä¹ÅèÎèÆà¤Ï¸Ç¤¤¤Ê¤È¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬Ãæ¿´Áª¼ê¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿°ìÌÌ¤â¤¢¤ë±ºÏÂ¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ü¥ä¤¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖÀË¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê²ù¤·¤¯»ÄÇ°¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤È¤³¤í¡¢¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡WE¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¤«¤é5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀJ¥ê¡¼¥°¤Û¤É¼çÎÏÁª¼ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ¿´Áª¼ê¤È´ÆÆÄ¤Î°ÜÀÒ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¾è¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¿·¤¿¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ç±ºÏÂ¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä°ìÀï¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë