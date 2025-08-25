28ºÐÆüËÜ¿Í¤¬µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç±Ñ°ÜÀÒ¤Ø¡¡¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¶ÄÅ·¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡×
¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ïMF¿¹²¼Î¶Ìð¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó°ÜÀÒ¤«
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É1Éô¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ë½êÂ°¤ÎMF¿¹²¼Î¶Ìð¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPrzeglad Sportowy¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï2024Ç¯1·î¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤«¤é¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬²á¤®¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢FWÂç¶¶Í´µª¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤¿¡£¿¹²¼¤Ï¶âÍËÆü¡Ê8·î22Æü¡Ë¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö°ÜÀÒ¶â¤Ï200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3²¯5000Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥ì¥®¥¢¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ブラックバーンは23日のリーグ第3節で今季の初勝利を飾り、大橋も今季の初ゴールを決めた。森下の加入により、日本人コンビが誕生するのか注目される。