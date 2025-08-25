左サイドハーフで先発した三笘。（C）Getty Images

　８月24日に開催されたプレミアリーグ第２節で、三笘薫を擁するブライトンがエバートンと敵地で対戦。０−２で敗れて、開幕から２戦未勝利となった。

　この一戦に４−２−３−１の左サイドハーフで先発した三笘は、18分にロングフィードに抜け出すと、絶妙なボールタッチからボレーを放つ。決まっていればスーパーゴールだったが、惜しくもクロスバーを叩いた。

　さらに75分には左からのアウトサイドのクロスでPK獲得のきっかけを作る。しかし、ダニー・ウェルベックのキックは、GKジョーダン・ピックフォードにセーブされた。
 
　チームが敗れたなかで、奮闘した三笘だったが、英国メディアの評価は厳しい。

『Football Insider』は、採点記事で日本人MFに対して「５点」を与えて、「このウインガーはクロスバーに当たるシュートを放つ前に驚異的なコントロールを見せた。しかしそれ以外は効果的なプレーがなく、後半は何も見せられなかった」と厳しい評価をした。

　一方、三笘と対峙したエバートンの右SBジェイク・オブライエンは高評価を得ている。エバートンの専門メディア『Toffee Web』は、採点記事でこのアイルランド人に「７点」を付与しており、「堅実なプレーを見せて、試合を通してミトマを封じ込めた」と称した。

　ブライトンはミッドウィークにカップ戦を挟んで、次節は31日に強豪マンチェスター・シティとホームで対戦。チームの攻撃の中心である三笘には、勝利に導くパフォーマンスを見せてほしい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】三笘のクロスバー直撃フィニッシュ

 