「効果的なプレーがない」幻のゴラッソなど見せ場を作るも…三笘薫に英メディアは辛口。一方で対峙したエバートンDFには賛辞「ミトマを封じ込めた」
８月24日に開催されたプレミアリーグ第２節で、三笘薫を擁するブライトンがエバートンと敵地で対戦。０−２で敗れて、開幕から２戦未勝利となった。
この一戦に４−２−３−１の左サイドハーフで先発した三笘は、18分にロングフィードに抜け出すと、絶妙なボールタッチからボレーを放つ。決まっていればスーパーゴールだったが、惜しくもクロスバーを叩いた。
さらに75分には左からのアウトサイドのクロスでPK獲得のきっかけを作る。しかし、ダニー・ウェルベックのキックは、GKジョーダン・ピックフォードにセーブされた。
チームが敗れたなかで、奮闘した三笘だったが、英国メディアの評価は厳しい。
『Football Insider』は、採点記事で日本人MFに対して「５点」を与えて、「このウインガーはクロスバーに当たるシュートを放つ前に驚異的なコントロールを見せた。しかしそれ以外は効果的なプレーがなく、後半は何も見せられなかった」と厳しい評価をした。
一方、三笘と対峙したエバートンの右SBジェイク・オブライエンは高評価を得ている。エバートンの専門メディア『Toffee Web』は、採点記事でこのアイルランド人に「７点」を付与しており、「堅実なプレーを見せて、試合を通してミトマを封じ込めた」と称した。
ブライトンはミッドウィークにカップ戦を挟んで、次節は31日に強豪マンチェスター・シティとホームで対戦。チームの攻撃の中心である三笘には、勝利に導くパフォーマンスを見せてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘のクロスバー直撃フィニッシュ
この一戦に４−２−３−１の左サイドハーフで先発した三笘は、18分にロングフィードに抜け出すと、絶妙なボールタッチからボレーを放つ。決まっていればスーパーゴールだったが、惜しくもクロスバーを叩いた。
さらに75分には左からのアウトサイドのクロスでPK獲得のきっかけを作る。しかし、ダニー・ウェルベックのキックは、GKジョーダン・ピックフォードにセーブされた。
チームが敗れたなかで、奮闘した三笘だったが、英国メディアの評価は厳しい。
一方、三笘と対峙したエバートンの右SBジェイク・オブライエンは高評価を得ている。エバートンの専門メディア『Toffee Web』は、採点記事でこのアイルランド人に「７点」を付与しており、「堅実なプレーを見せて、試合を通してミトマを封じ込めた」と称した。
ブライトンはミッドウィークにカップ戦を挟んで、次節は31日に強豪マンチェスター・シティとホームで対戦。チームの攻撃の中心である三笘には、勝利に導くパフォーマンスを見せてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘のクロスバー直撃フィニッシュ