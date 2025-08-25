「彼の代わりはいない」「トップFWだったのに…」欧州名門の日本人大エース放出に地元メディアが嘆き「ファンは受け入れられない」
現在はバーミンガムでプレーする古橋亨梧は、今冬に85ゴールを挙げたセルティックを退団。レンヌに移籍した。
大エースを失ったスコットランドの名門は代わりのCFを獲得せず、元々はウイングだった前田大然をCFにコンバート。得点王＆最優秀選手に輝く活躍を見せ、古橋の穴を埋めた。
ただ、前田をウイングに戻したこの新シーズンも実績のあるストライカーを獲得せず。レギュラー候補のアダム・イダは精彩を欠き、得点力が指摘されている。
こうした状況を受けて、セルティックのOBであるジョン・ハートソンは先日、自身のSNSにこう投稿した。
「キョウゴ売却は大きな賭けで、失敗だった。彼は毎週プレーできないことにフラストレーションを抱えていたんだ。セルティックが売却したのは、イダに大金を払ったため、起用する義務があると感じたからだ。彼（古橋）は一流だった。毎週プレーさせるべきだった。ゴールマシンだ」
この主張を紹介したセルティック専門サイト『Celts Are Here』は、「ハートソンの見解は多くのセルティックファンのそれと同じだ」と賛同した。
「キョウゴはトップストライカーだった。クラブはあまりに早くに彼を手放した。彼の得点記録は明白だ。そして彼のクレバーな走りは、接戦でしばしば違いとなった。イダに費やした金額が起用に影響したというのは、ファンに受け入れられない考えだ。特に、結果が出ていない今はなおさらだろう。ハートソンは、クラブがサッカーよりもビジネスの判断をしたと考えている」
同メディアは「キョウゴが移籍してから、彼がもたらしたものに代われそうな選手はいない。イダはまだ前線にいるが、調子に浮き沈みがある。そしてセルティックは攻撃でアイデア不足のようだ」と続けている。
「チャンピオンズリーグ出場がかかり、プレッシャーがかかっている中で、安定して得点を挙げられるスコアラーの必要性は、これまで以上に明らかだ。ハートソンにとっては、シンプルなことである。キョウゴのようなストライカーがいるなら、彼を毎週起用するものなのだ」
セルティックは再び前田をCFで起用するのか。今後の起用法が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
