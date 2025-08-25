三笘薫にパスを出していれば…あまりに痛恨！元セルティックMFの大決定機逸にファン嘆き「なぜわざわざ狭い方に行ったんだ」「三笘にパス出せよ」
８月24日に開催されたプレミアリーグ第２節で、三笘薫を擁する昨季８位のブライトンが、同13位のエバートンと敵地で対戦。マンチェスター・シティからレンタルで加入中のジャック・グリーリッシュに２アシストを許し、０−２で完敗した。
若きファビアン・ヒュルツェラー監督が率いて２年目のブライトンは、フルアムとの開幕戦では１−１でドロー。開幕２戦未勝利となった。フルアム戦でマット・オライリーが挙げた得点はPKからで、流れの中からはまだノーゴール。得点力不足解消が求められる。
もっとも、ビッグチャンスはいくつかあった。三笘がシュートをクロスバーに当ててしまった18分、そして何よりオライリーがフリーで抜け出した45＋１分だ。
以前にセルティックで前田大然らと共闘していた24歳のデンマーク代表MFは、前半終了間際に相手のCBジェームズ・ターコウスキのバックパスをカット。大決定機を迎えたものの、決死の横っ飛びをしたイングランド代表の正GK、ジョーダン・ピックフォードにフィニッシュを阻まれてしまった。
この場面に関してさらに言えば、横に三笘とヤンクバ・ミンテがおり、２人は「なぜパスを出さないんだ！」とばかりに、不満げなジェスチャーを見せた。そもそもオライリーによるパスカットは、日本代表MFの絶妙なプレスがきっかけだった。
そうしたこともあり、三笘も絡めたコメントがSNSに続々と上がっている。
「三笘のプレスの掛け方賢すぎる」
「なぜわざわざ狭い方に行ったんだよオライリー」
「オライリーは三笘にパス出せよ、エゴ強すぎる」
「シュートコース塞がれてたから切り返して真ん中の三笘にパスで良かった」
「三笘にパス出して」
「ミンテにパスできていれば...」
「もうちょい落ち着いてマイナスに出して欲しかったかもなぁ」
ブライトンはこの後、27日にリーグカップ２回戦で２部のオクスフォード、31日にプレミアリーグの第３節で屈指の強豪マンチェスター・シティと戦う。今季初勝利なるか。攻撃の中心を担う三笘の活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なぜだオライリー…横に三笘がいながら痛恨の特大決定機逸
若きファビアン・ヒュルツェラー監督が率いて２年目のブライトンは、フルアムとの開幕戦では１−１でドロー。開幕２戦未勝利となった。フルアム戦でマット・オライリーが挙げた得点はPKからで、流れの中からはまだノーゴール。得点力不足解消が求められる。
以前にセルティックで前田大然らと共闘していた24歳のデンマーク代表MFは、前半終了間際に相手のCBジェームズ・ターコウスキのバックパスをカット。大決定機を迎えたものの、決死の横っ飛びをしたイングランド代表の正GK、ジョーダン・ピックフォードにフィニッシュを阻まれてしまった。
この場面に関してさらに言えば、横に三笘とヤンクバ・ミンテがおり、２人は「なぜパスを出さないんだ！」とばかりに、不満げなジェスチャーを見せた。そもそもオライリーによるパスカットは、日本代表MFの絶妙なプレスがきっかけだった。
そうしたこともあり、三笘も絡めたコメントがSNSに続々と上がっている。
「三笘のプレスの掛け方賢すぎる」
「なぜわざわざ狭い方に行ったんだよオライリー」
「オライリーは三笘にパス出せよ、エゴ強すぎる」
「シュートコース塞がれてたから切り返して真ん中の三笘にパスで良かった」
「三笘にパス出して」
「ミンテにパスできていれば...」
「もうちょい落ち着いてマイナスに出して欲しかったかもなぁ」
ブライトンはこの後、27日にリーグカップ２回戦で２部のオクスフォード、31日にプレミアリーグの第３節で屈指の強豪マンチェスター・シティと戦う。今季初勝利なるか。攻撃の中心を担う三笘の活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なぜだオライリー…横に三笘がいながら痛恨の特大決定機逸