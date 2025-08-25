Á´À¤³¦12Ëü¿Í¤«¤éÁª½Ð¡Ä¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¤¬Åìµþ±Ø¤ÇËõÃã¥é¥Æ¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È»Ñ
¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤¬¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¤ò¹ØÆþ
£¸·îÃæ½Ü¤ÎÍ¼Êý¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎSP¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÅìµþ±ØÉÕ¶á¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØKATSEYE¡Ê¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ØHYBE¡Ù¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ØGeffen Records¡Ù¤¬´ë²è¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤Ç¡¢Á´À¤³¦12Ëü¿Í°Ê¾å¤Î±þÊç¼Ô¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿Í¥¾¡¼Ô£¶¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï£¸·î16Æü¤ËÂçºå¡¢17Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖHYBE½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£¶¿Í¡£¥¹¥¤¥¹½Ð¿È¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Î¥Þ¥Î¥ó¡ÊMANON¡¦23¡Ë¤Ï¡¢£´¥õ¹ñ¸ì¤ò¶î»È¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥£¥¢¡ÊSOPHIA¡¦22¡Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥À¥Ë¥¨¥é¡ÊDANIELA¡¦21¡Ë¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥é¡ÊLARA¡¦19¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥É·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÁÅýÉñÍÙ¥Ð¥é¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ä¥à¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤Î¥á¡¼¥¬¥ó¡ÊMEGAN¡¦19¡Ë¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥æ¥ó¥Á¥§¡ÊYOONCHAE¡¦17¡Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Ç¡¢¤Þ¤À±Ñ¸ì¤â¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØDebut¡Ù¤ÎMV¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë3384Ëü²óºÆÀ¸¡Ê£¸·î21Æü¸½ºß¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
£··î31Æü¤«¤é£¸·î£³Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ØCOSMOPOLITAN¡Ê¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ë¡Ù»ï¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×£µ¡×¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ò£²°Ì¤ËÁªÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Spotify¤Î·îÊÌ¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô2500Ëü¿Í¤ò¤¹¤Ç¤ËÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦ÅªÂçÈ¿¶Á¤ÎÃæ¡¢º£²ó¡¢½éÍèÆü¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Î¥ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê16Æü¤Î½Ð±é¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£ÍâÆü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¢¥é¥é¡¢ ¥æ¥ó¥Á¥§¡¢¥À¥Ë¥¨¥é¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¤Î£µ¿Í¤Ç¤Î°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·´´Àþ¤ò¹ß¤ê¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢²þ»¥¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤³¤Ç¡¢£µ¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤¿¤Î¤ÏÁ´°÷¤¬Á´°÷¡¢¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¡£¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¾¥í¥¾¥í¤È½Ð¤Æ¤¯¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎSP¡£¤½¤·¤Æ¡¢£µ¿Í¤Ï½Ä¤ËÊÂ¤ó¤Ç¹Ôµ·ÎÉ¤¯·úÊª¤ÎÊÉÂ¦¤òÊâ¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆSP¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö²¿¡©¡¡¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡©¡¡Ã¯¡©¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñÀÒ¤â·ÐÎò¤â°ã¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²ÎÀ¼¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢°û¤ßÊª¤Î¹¥¤ß¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤¼¤Ò¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
