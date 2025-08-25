¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×69ºÐÃËÀ¤¬Æ¬¤«¤éÎ®·ì¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡¢°Õ¼±¤¢¤ê¡¡½©ÅÄ¡¦ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î¸©Æ»
¤¤Î¤¦¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ¸©ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¹Ô¤·¤¿¿Í¤¬È¯¸«¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à69ºÐ¤Ç¡¢´é¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ²ÄÇ½¤Ç¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
