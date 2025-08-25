¡Ú»³·ÁÅ·µ¤¡ÛÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥ÈÈ¯É½Ãæ¡¡¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¡¡¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ª¤µ¤é¤¤
¸©Æâ¤Ï¤¤ç¤¦¤â¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Î¼òÅÄ»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£¼òÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ»þÅÀ¤Ç32.3ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤áÀ²¤ì¤ä¤¯¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤ç¤¦ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»³·Á¡¦¼òÅÄ¤Ç35ÅÙ¡¢ÊÆÂô34ÅÙ¡¢¿·¾±33ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ÎÊäµë¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ä½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥¨¥¢¥³¥ó½Ñ¡¡É÷¸þ¤¤Î°ã¤¤¤ÇÂç¤¤¯ÀáÅÅ¡¢ÎäË¼¤È½ü¼¾¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡©ÌÔ½ëÆü¤âÇ®ÂÓÌë¤â²÷Å¬¤Ë¡Ä¥áー¥«ー¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÀáÌó¥Æ¥¯¤ÇÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¡Ûhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2112715?display=1